Доброволец утверждает, что украинские военные ликвидировали снайпера-убийцу оперного певца Слипака

Об этом на своей странице в Facebook сообщил доброволец Игорь Грег.

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"Сегодня ночью после трех суток кропотливой работы группой неизвестных, без каких-либо опознавательных знаков, так сказать "насздесьнетов", был уничтожен снайпер рашистской контрснайперской группы "Хасана"... Спи спокойно, друг "Миф", - говорится в его сообщении.

Напомним, певец Слипак воевал в составе украинского Добровольческого корпуса "Правый сектор". Он погиб во время атаки со стороны Дебальцево возле поселка Луганское.

Волонтеры узнали имя мужчины, который в интервью российским СМИ признался в убийстве в бою под Дебальцево известного оперного певца Василия Слипака.

Волонтеры выяснили, что 30-летний Денис Ефременко родом из поселка Моспино Донецкой области.