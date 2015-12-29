Боевики продолжают нести потери в зоне АТО: 6 погибших, 9 раненых - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Разведка констатирует, что ситуация в зоне проведения Антитеррористической операции остается сложной. Продолжается огневое воздействие на силы АТО.

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28 декабря т.г. осуществлено 33 обстрела из стрелкового оружия, гранатометов и 82-мм минометов, из них: 16 – Луганское, Майорск, Новгородское, Шумы (Славянское направление), 15 - Авдеевка, Опытное, Пески (Донецкое направление), два - Чермалык (Мариупольское направление). В районе Зайцево произошло боевое столкновение.

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Представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предоставлена информация о наличии в районах Первомайск и Горловка запрещенного Минскими договоренностями вооружения - минометов и артиллерийских систем.

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В течение суток усилия противника были сосредоточены на: поставках вооружения и военной техники, наращивании логистического обеспечения подразделений 1 и 2 АК; инженерном оборудовании местности на Донецком направлении; организации скрытого управления войсками; ведении разведки и подготовке диверсионных разведывательных групп с целью активизации диверсионной деятельности в тылу сил АТО, а также на налаживании производства вооружения.

Как сообщал УНИАН, ранее разведка установила, что в захваченном Коминтерново находится рота 9-го отдельного мотострелкового полка (Новоазовск) 1 АК Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ. Кроме того, в районах Заиченко и Новой Таврии находится до двух рот из состава 1 и 2 мотострелковых батальонов полка