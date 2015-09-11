Боевика Пургина похитили российские спецслужбы - The Times

Причиной смещения спикера издание называет желание России отказаться от "ДНР" и "ЛНР", передает РБК со ссылкой на The Times.

Отмечается, что смещение Пургина и замена его представителем "ДНР" на переговорах контактной группы Денисом Пушилиным свидетельствует о том, что Кремль хочет двигаться к реализации Минских соглашений. Об этом также свидетельствует и то, что интенсивность боев на Донбассе в последний месяц резко снизилась.

Кроме того, газета приводит содержание одного из документов Службы безопасности Украины, в котором говорится, что «главным приоритетом для Кремля сейчас является сдача "ДНР" и "ЛНР" Украине на российских условиях».

Россия, как говорится в документе, не будет нарушать территориальную целостность Украины и переложит финансовые затраты на восстановление Донбасса на Киев.

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Как отмечает издание, Пургин ранее пользовался поддержкой российских властей. Однако для замыслов Кремля по переносу конфликта на Украине на второй план на фоне предоставления военной помощи Сирии Пургин был помехой.

По словам бывшего лидера "ДНР" Александра Бородая, которые приводит издание, «Пургин был исключительно независимой фигурой и проводил свою политическую линию».

Также западные дипломаты подчеркивают, что маневрирование России в ситуации с Украиной связано с наращиванием российского присутствия в Сирии. Политика в Сирии, в свою очередь, может быть использована как козырь для получения определенных уступок в переговорах по Украине. Дипломаты считают, что речь президента Владимира Путина в Генассамблее ООН, запланированная на 27 сентября, будет иметь ключевое значение.

Ранее российские СМИ сообщили о "госперевороте" в так называемой "ДНР", в результате которого глава "парламента" Андрей Пургин был смещен с должности, и временно исполняющим его обязанности назначен Денис Пушилин.

Вскоре стало известно, что Пургин находится под арестом после переворота в террористической "ДНР".

8 сентября боевики "ДНР" после четырех дней ареста его выпустили.