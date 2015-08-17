Украинская сторона раскрыла причину активизации атак террористов в зоне АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

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"Боевики незаконных вооруженных формирований продолжают обстрелы и убийства гражданского населения, разрушение государственных учреждений, предприятий, организаций и учреждений в социальной сфере, которые обеспечивают жителей региона рабочими местами, удовлетворяющие их социальные и культурные потребности. Пророссийские боевики целенаправленно стреляют по жилым кварталам, в которых отсутствуют какие-либо воинские подразделения. Так сколько еще разрушений и смертей необходимо для того, чтобы мировое сообщество осознало террористическую сущность этих незаконных вооруженных формирований", – цитирует пресс-центр генерала Кременецкого.

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Как сообщал УНИАН, вчера вечером боевики начали мощный обстрел из тяжелой артиллерии поселка Лебединский (быв. Новоазовский район) и поселка Сартана (Ильичевский район Мариуполя). В результате теракта два человека погибли, шестеро получили ранения. Двое в том числе ребенок, который находится в тяжелом состоянии.

Около 50 домов повреждены, два дома полностью разрушены.

Обстрел квалифицировали как теракт.

Распоряжением городского головы 17 августа в Мариуполе объявлен днем траура по погибшим в Сартане.