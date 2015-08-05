Боевики начали минометный обстрел сил АТО в районе Марьинки и Красногоровки

Об этом сообщает батальон "Киев-1" на своей странице в соцсети.

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"Утреннее солнце только поднялось над беспокойным Донбассом, а в тени уже около 30-ти. Бойцы батальона «Киев-1» снаряжаются на боевое дежурство отрезка Марьинка-Красногоровка: сегодня там опять неспокойно (работают минометы и снайперы), но нам не привыкать", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в течение 4 августа боевики 81 раз нарушили режим тишины.