Матиос: суд Киева заочно арестовал начальника Генштаба ВС России

Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире телеканала "112 Украина".

"Шевченковским районным судом города Киева удовлетворено ходатайство следователя и процессуального руководителя и принято решение о доставке в суд и избрании меры пресечения - содержание под стражей - всем без исключения лицам, которые были озвучены на брифинге. То есть, начальнику ГШ ВС РФ, и установленным и допрошенным по делу военнослужащим ВС РФ 98-й дивизии воздушно-десантных войск ВС Российской федерации", - заявил Матиос.

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Ране УНИАН сообщал, что Анатолий Матиос на брифинге в Киеве заявил, что Россия вторглась на территорию Украины в конце августа 2014 года для сдерживания сил АТО и недопущения окружения ими Донецка.

Также Матиос сообщил, что в период с 8 по 23 августа 2014 года по приказам Герасимова по позициям сил АТО в направлении Саур-Могила – Успенка – Амвросиевка с территории РФ систематически осуществлялись массовые ракетно-артиллерийские обстрелы из установок «Град», «Смерч», «Ураган», и это подтверждено доказательствами.

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Также Матиос сообщил, что начальник Генштаба Российской Федерации с 2013 года руководил разработкой и реализацией преступного плана по нарушению суверенитета Украины.

Как сообщал УНИАН, начальнику Генерального штаба вооруженных сил РФ Валерию Герасимову и еще 10 российским военным сообщено о подозрении и они объявлены в межгосударственный розыск в связи с событиями в Иловайске в августе 2014 года.