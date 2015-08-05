На передовой появится спутниковое телевидение с украинским пакетом вещания

Об этом сообщили в пресс-центре АТО.

Сегодня в Антикризисном медиа-центре в городе Краматорск состоялся совместный брифинг с участием представителей штаба Антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях и Министерства информационной политики Украины.

Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук, во время мероприятия заместитель руководителя АТО полковник Константин Соколов проинформировал присутствующих журналистов из центральных и региональных СМИ об обстановке в зоне АТО.

Также он рассказал, что в целях борьбы с пропагандой северного соседа и получения достоверной информации из украинских средств массовой информации, военнослужащие опорных пунктов, отстаивающие целостность Украины на передовой, получат комплекты спутникового телевидения с установленным украинским пакетом вещания.

"Первые комплекты спутникового телевидения будут переданы бойцам взводных и ротныхопорных пунктов, где украинское телевидение не имеет мощного сигнала. Эта чрезвычайно важная работа, которая уже началась", - отметил Соколов.

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В свою очередь советник Министра информационной политики Украины Александр Бригинец сообщил, что вскоре 100 военных капелланов начнут пастырскую работу в подразделениях Сил АТО. В общем, для эффективной работы планируется привлечь 400 капелланов, которые будут обеспечивать духовные потребности военнослужащих на передовой в четыре смены.