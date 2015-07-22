На позициях боевиков скрытно расположено тяжелое вооружение – Турчинов

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил сегодня журналистам после передачи новых образцов автомобильной и специальной техники подразделениям специального назначения Нацгвардии на полигоне в Новых Петровцах, сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО.

"С помощью аэрокосмической разведки мы видим лживость их заявлений об отводе тяжелого вооружения. Эти заявления и демонстративные действия создают лишь пропагандистские сюжеты для российских каналов. Днем они демонстрируют отвод, а затем ночью возвращают технику и вооружение на свои боевые позиции", - подчеркнул он.

Свидетельством этого, по словам Турчинова, являются постоянные обстрелы позиций сил АТО, в том числе из тяжелой артиллерии калибром 152 мм, танков и крупнокалиберных минометов.

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"Все это размещено на передовых позициях российско-террористических группировок или прячется в жилых кварталах прифронтовых городов. Они, провозглашая свои лживые заявления, цинично продолжают работать на срыв мирных Минских договоренностей", - подчеркнул секретарь СНБО.