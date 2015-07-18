В случае эскалации ситуации на Донбассе давление на Россию возрастет - Нуланд

Об этом заявила помощник государственного секретаря США Виктория Нуланд в интервью программе "Шустер Live", передает Украинская Правда.

"Мы четко дали понять, что санкции останутся в силе, пока Минские договоренности не будут полностью выполнены. Но мы также дали понять, что в случае эскалации насилия мы готовы усилить давление на Россию", - скзала она.

Нуланд напомнила, что США предоставляют Украине военную помощь.

"До настоящего момента США предоставили около $150 млн в рамках оказания военной помощи и подготовки военнослужащих. Мы надеемся, что оказываемое нами давление и наращиваемый потенциал заставят Россию и руководимые ею силы в Донецке и Луганске выполнить взятые ими обязательства. В противном случае цена для них возрастет", - заявила она.

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Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли эта цена выражаться как в экономическом, так и в военном плане, помощник госсекретаря США сказала: "Мы не исключаем никаких возможностей, конечно".

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Петр Порошенко провел встречу с помощником государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Викторией Нуланд, которая находится с визитом в Украине.

Нуланд подтвердила, что США поддерживают подходы Украины к дальнейшему урегулированию ситуации на Донбассе и продолжат активно работать с целью неукоснительного и полного выполнения Минских договоренностей.