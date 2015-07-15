В зоне АТО боевики резко увеличили количество обстрелов украинских позиций

Об этом сообщил пресс-секретарь администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. "Обстановка в зоне АТО продолжает ухудшаться - противник резко увеличил плотность огня на ряде участков фронта", - сказал Андрей Лысенко.

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По его словам, за прошлые сутки на Луганском направлении противник активизировался во второй половине дня, обстреляв из минометов Станицу Луганскую, в районе Новотошковского дважды обстреляли позиции украинских бойцов из реактивных установок "Град-п", одиночные провокации боевиков по применению стрелкового оружия и с гранатометов наблюдались в Счастье, Трехизбенке, Крымском и Золотом.

Как отметил Андрей Лысенко, на Донецком направлении обстановка остается сложной - здесь фиксируются более 80% фактов нарушения режима тишины со стороны боевиков.

В районе донецкого аэропорта боевые действия продолжаются круглосуточно.

Также, по словам Андрея Лысенко, минувшие сутки отмечены активным применением боевиками танков и работой снайперов вблизи Красногоровки.

На Мариупольском направлении было зафиксировано 3 коротких провокации по применению стрелкового оружия, в частности, в Николаевке, Талаковке и Широкино.

Как сообщал УНИАН, за прошлые сутки террористы на Донбассе 100 раз нарушили режим прекращения огня, погибли 8 украинских военнослужащих, 16 получили ранения.