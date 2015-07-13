За сутки на Донбассе ранены пятеро военнослужащих – Лысенко

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибших среди украинских военнослужащих нет, пятеро получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, боевики с 18 часов 12 июля до полуночи около 40 раз обстреляли позиции сил Антитеррористической операции и мирные населенные пункты Донбасса.