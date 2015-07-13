Боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки со 122-мм гаубиц и 120-мм минометов
Российско-террористические войска с 18.00 по 24.00 12 июля около 40 раз обстреляли позиции сил АТО и мирные населенные пункты. При этом 13 раз оккупанты нарушили Минские договоренности.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.
Так, используя 122-мм артиллерию, 120-мм минометы и танки, боевики традиционно активизировались в темное время суток. Минометные обстрелы накрыли позиции сил АТО в районах н.п. Каменка, Опытное, Пески, Новотошковское. А позиции украинских войск вблизи н.п. Верхнеторецкое были обстреляны еще и из артиллерии.
Читайте такжеПорошенко исключает разрешение конфликта на Донбассе военным путем
Согласно сообщению, также обстрелы из минометов и стрелкового оружия по позициям защитников Украины осуществлялись в районе н.п. Авдеевка, Лозовое, Золотое, Станица Луганская.
По данным пресс-центра, сегодня, 13 июля, по состоянию на 6 утра со 120-мм минометов обстреляны позиции сил АТО вблизи н.п. Верхнеторецкое, Троицкого, Майорска. Из артиллерии калибра 122-мм – город Горняк, Донецкой области.
В то же время пророссийские бандформирования продолжают стрелять из артиллерии по жилым кварталам городов. Вчера, 12 июля, с 22.55 террористы полчаса обстреливали со 122-мм гаубиц жилые кварталы Авдеевки. А сегодня в 05.17 ударили по этому городу со 120-мм минометов.
«Обстрелы мирного населения со стороны бандформирований свидетельствуют, что члены этих организаций являются обычными убийцами и мародерами. Недовольство откровенным бандитизмом на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей ежедневно растет. Люди хотят обычного мира, а не войны и псевдо-ханства», - резюмировали в пресс-центре.