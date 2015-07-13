Боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки со 122-мм гаубиц и 120-мм минометов

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

Так, используя 122-мм артиллерию, 120-мм минометы и танки, боевики традиционно активизировались в темное время суток. Минометные обстрелы накрыли позиции сил АТО в районах н.п. Каменка, Опытное, Пески, Новотошковское. А позиции украинских войск вблизи н.п. Верхнеторецкое были обстреляны еще и из артиллерии.

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Согласно сообщению, также обстрелы из минометов и стрелкового оружия по позициям защитников Украины осуществлялись в районе н.п. Авдеевка, Лозовое, Золотое, Станица Луганская.

По данным пресс-центра, сегодня, 13 июля, по состоянию на 6 утра со 120-мм минометов обстреляны позиции сил АТО вблизи н.п. Верхнеторецкое, Троицкого, Майорска. Из артиллерии калибра 122-мм – город Горняк, Донецкой области.

В то же время пророссийские бандформирования продолжают стрелять из артиллерии по жилым кварталам городов. Вчера, 12 июля, с 22.55 террористы полчаса обстреливали со 122-мм гаубиц жилые кварталы Авдеевки. А сегодня в 05.17 ударили по этому городу со 120-мм минометов.

«Обстрелы мирного населения со стороны бандформирований свидетельствуют, что члены этих организаций являются обычными убийцами и мародерами. Недовольство откровенным бандитизмом на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей ежедневно растет. Люди хотят обычного мира, а не войны и псевдо-ханства», - резюмировали в пресс-центре.