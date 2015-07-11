Ситуация в зоне АТО: боевики всю ночь обстреливали окрестности Кирова и Крымского

Об этом сообщает пре-центр АТО на своей странице в Facebook.

«За прошедшие сутки, 10 июля, на разных направлениях со стороны пророссийских незаконных вооруженных формирований зафиксировано около 50 обстрелов позиций украинских войск и мирных населенных пунктов. Из них 26 раз - в нарушение Минских договоренностей», - говорится в сообщении.

В частности, 10 июля, около 13 часов, боевики обстреляли из артиллерии калибра 152 мм жилые кварталы города Светлодарск. В 23.30 начался минометный обстрел калибра 120-мм по городу Авдеевка.

"В последние дни участились обстрелы артиллерией со стороны пророссийских бандформирований населенных пунктов, где проживают мирные граждане - пожилые люди, женщины и дети. Кремлевские наемники очередной раз демонстрируют всему миру, что человеческая жизнь для них - ничего не стоит", - отмечают в штабе АТО.

В 19.30 на Мариупольском направлении пророссийские боевики обстреляли позиции защитников Украины со 120-мм минометов и 122-мм пушек в районах населенных пунктов Лебединское и Широкино, били из танка вблизи села Новогригорьевка.

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Также боевики обстреляли позиции сил АТО на разных направлениях из артиллерии и минометов калибра, запрещенных Минскими договоренностями. В частности, в районах Песков, Химика, Троицкого, Верхньоторецького, Крымского, Новоселовки и Новгородского.

«С нуля часов сегодня, 11 июля, до 6 утра зафиксированы обстрелы позиций сил АТО из минометов и стрелкового оружия вблизи сел Кирово и Крымское», -

добавили в пресс-центре.