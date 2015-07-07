За сутки в зоне АТО ранены трое украинских военных, погибших нет
По словам Лысенко, военные получили ранения в результате обстрелов на Донецком и Мариупольском направлениях.
За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции трое украинских военнослужащих получили ранения, погибших нет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"За минувшие сутки в результате провокаций и боевых действий мы не потеряли ни одного военнослужащего, трое получили ранения", - сказал Лысенко.
По его словам, это произошло на Донецком и Мариупольском направлениях.
Также Лысенко сообщил, что на Луганском направлении вчера вечером боевики провели мощный минометный обстрел города Счастье, в результате чего повреждены два трансформатора и помещение турбинного отделения Луганской ТЭС.
Кроме того, вчера неоднократно были зафиксированы перестрелки в районе Крымского, где противник пытается продвинуться с восточного и юго-восточного направления.
Кроме этого, провокации с применением стрелкового оружия произошли возле Золотого. Как отметил Лысенко, кроме боев возле Счастья, фактов применения тяжелого вооружения на других рубежах обороны Луганского направления не зафиксировано.
В то же время на Донецком направлении совершены две вооруженные провокации возле села Лозовое. В районе Горловки уже второй день сохраняется режим тишины.
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Кроме того, еще два инцидента с применением минометов и гранатометов боевики совершили южнее района стратегически важной железной дороги на перегоне Фенольная-Ясиноватая. В районе аэропорта Донецка перестрелки между силами АТО и боевиками происходили от Авдеевки до Марьинки практически целый день.
Вместе с тем на Мариупольском направлении зафиксирован кратковременный минометный обстрел наших позиций в районе Новотроицкого.
Также вечером произошло столкновение в районе села Богдановка, что между Волновахой и Комсомольским.
На участке между Старогнатовкой и Азовским морем режим тишины соблюдался в полной мере.