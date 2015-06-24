У задержанных бойцов роты "Торнадо" зафиксированы телесные повреждения - омбудсмен

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе омбудсмена.

«22 июня в связи с общественным резонансом, связанным с задержанием работников роты патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо» ГУМВД Украины в Луганской области и соответствующим обращением адвоката задержанных относительно их избиения во время и сразу после задержания, уполномоченным по правам человека было открыто производство относительно возможных нарушений прав и свобод человека», - говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, в рамках указанного производства Лутковская лично пообщалась со взятыми под стражу бойцами, их также было осмотрено работником секретариата уполномоченного – специалистом в области судебно-медицинской экспертизы.

«Во время осмотра в отдельных задержанных зафиксированы телесные повреждения различной степени, которые, по их словам, были нанесены во время задержания», - отмечается в сообщении.

При этом в пресс-службе отметили, что состояние здоровья задержанных бойцов «Торнадо» удовлетворительное, жалоб на условия содержания не поступало, за исключением просьбы одного из них оказать содействие в проведении консультации медицинского специалиста и назначить необходимое лечение. Администрации спецучреждения рекомендовано обеспечить проведение указанного консультирования в ближайшее время, выполнение этой рекомендации взято на контроль уполномоченного.

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Как сообщал УНИАН, 17 июня суд арестовал восемь бойцов роты "Торнадо" по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений. По данным Генеральной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что командир роты в период с января до середины марта 2015 года создал преступную организацию из числа подчиненных. Участники преступной группы удерживали в подвале местных жителей и пытали, заявили в ГПУ.

В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо».

Следователи и прокуратура провели обыск на базе расформированной роты «Торнадо» в Привольной.

В то же время адвокат бойцов роты патрульной службы МВД «Торнадо» Сергей Погосян заявил, что в отношении задержанных военных применяют пытки на допросах.