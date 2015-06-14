Террористы установили рекорд, совершив за сутки 109 обстрелов позиций военных – пресс-центр АТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

«В течение вчерашнего дня, 13 июня, противник 109 раз обстреливал позиции украинских войск в зоне АТО. Это рекордное количество обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований за последние несколько месяцев», - говорится в сообщении.

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Как отмечается, с вечера пророссийские гибридные войска активизировались на Луганщине. По Новотошковке захватчики дважды били из РСЗО «Град». А вблизи Золотого разрывались вражеские 120-мм мины.

По информации пресс-центра АТО, горячее ситуация остается вблизи Донецка.

«Из запрещенных Минскими договоренностями образцов вооружения боевики били по Опытному, шахте Бутовка, Тарамчуку, Старогнатовке, Марьинке. Кроме того, дома мирных жителей в Водяном и Опитном снова расстреливали вражеские танки», - добавили в пресс-центре.

Согласно сообщению, из минометов калибра 82 мм стреляли по Новоселовке Второйв районе Мариуполя.

В районе Артемовска по позициям украинских войск возле Широкой Балки противник применил мощные артиллерийские системы калибра 152-мм. По Новгородскому боевики били из 120-мм минометов.

С полуночи зафиксировано более 16 обстрелов позиций украинских войск.

Трижды из 120-мм минометов наемники обстреляли Крымское, что на Луганщине.

Кирово, Ленинское и Луганское в районе Артемовска боевики под утро обстреливали из стрелкового оружия, гранатометов, вооружения боевых машин и минометов.