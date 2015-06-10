Боевики обстреляли населенные пункты на Донбассе из запрещенных "Градов", минометов и гаубиц

Ночь в зоне проведения АТО была неспокойной: военные зафиксировали более 20 обстрелов позиций украинских войск.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"До полуночи жарче всего было на Артемовском направлении. Населенный пункт Курдюмовка бандиты НВФ дважды обстреляли из мощных артиллерийских систем калибра 152 мм. По нашим позициям возле Кирово, Лозового, Золотого и Нелиповки захватчики стреляли из минометов различного калибра, гранатометов, стрелкового оружия", - сообщают в штабе.

Поздно вечером боевики открывали огонь в районе Широкино - 122-мм и 152-мм артиллерийских систем, а также у Водяного - из 122-мм артиллерии.

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"После полуночи пророссийские наемники активизировались в районе Луганска. Трехизбенку они дважды обстреливали из 152 мм артиллерийских систем. А по Новотошковскому били из РСЗО «Град». Также ночью из минометов калибра 120 мм снова была обстреляна Марьинка. В районе Артемовска из такого вооружения преступники били по нашим защитникам возле Попасной, Степного, Новозвановки", - добавляют военные.

Военные зафиксировали пролеты более десяти беспилотников.