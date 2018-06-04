Марьинка как индикатор нового "горячего лета"

3 июня, под утро, пророссийские боевики попытались прорвать оборону украинских военных на востоке Украины - в Марьинке и ее окрестностях. В ход пошли ГРАДы и танки – вооружение, которое, согласно Минским договоренностям, должно было быть отведено от линии разграничения. Позже в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отметили, что наступление на силы антитеррористической операции (АТО) под Марьинкой вели около 1 000 боевиков при поддержке 10 танков. А в группе «Информационное сопротивление» сообщили, что массированные удары из РСЗО БМ-21 ГРАД были нанесены как по переднему краю, так и по тактическим тылам украинских войск.

Как бы там ни было, атаку российско-террористических войск удалось остановить: после нескольких тактических маневров и попыток действовать через фланги, боевики, получившие отпор во время ближнего огневого боя, были вынуждены отойти. Более того, попав под артиллерийский огонь сил АТО, российско-террористические войска понесли значительные потери. По оперативной информации спикера Администрации президента по вопросам АТО Андрея Лысенко, в ходе боя под Марьинкой незаконные вооруженные формирования потеряли до 10 единиц бронетехники, до 80 боевиков были уничтожены, и более 100 – ранены. В то же время, советник президента Юрий Бирюков сообщил, что в боях погибли четверо украинских военных и 39 получили ранения.

Спекуляции Минскими соглашениями

Любопытно, что «лидеры» ДНР, накануне рапортовавшие в социальных сетях о взятии Марьинки, тут же стали жаловаться на нарушение Минских договоренностей со стороны Украины. Мол, артиллерию использовать запрещено. В то же время, никто в рядах боевиков не удосужился объясниться с представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, которые еще ранее зафиксировали на подходах к Марьинке танки, БМП и артиллерийские установки. Участники миссии, в частности, отмечали, что «руководство ДНР» отказалось давать комментарии по поводу перемещения своей тяжелой техники в районе Марьинки.

Что же касается артиллерийских ударов по боевикам со стороны украинских войск, которые оборонялись от наступления террористов, командование сил АТО, предупредив международных партнеров, приняло решение использовать этот вид вооружения, ранее отведенное от линии разграничения согласно Минским договоренностям, дабы дать адекватный ответ врагу и защитить жизни солдат и мирных жителей.

В любом случае, представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Майя Косьянчич на брифинге в Брюсселе уже заявила, что эти бои стали наиболее серьезным нарушением Минских договоренностей. «Мы обеспокоены боями в Марьинке возле Донецка, которые являются наиболее серьезным нарушением режима прекращения огня, предусмотренного Минскими соглашениями, начиная с февраля», - сказала она.

В свою очередь, в России тут же поспешили обвинить в усилении интенсивности военных действий на Донбассе Украину. Так, глава комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков связал эскалацию конфликта с приближением даты, когда Европейский союз может принять решение о продлении санкций против России. И, естественно, обвинил во всем украинскую сторону, «забыв» упомянуть, что активные боевые действия в Марьинке начали именно поддерживаемые Россией террористические группировки боевиков.

В то же время, официальный представитель Госдепартамента США Мари Харф отметила, что бои под Марьинкой начались с наступления сторонников ДНР. А прямую ответственность за предотвращение подобных инцидентов, по ее мнению, несет Россия. В связи с чем, Харф не исключила расширения санкций.

Россия повышает ставки

Собственно, бремя западных санкций – один из моментов, с которым связана активизация боевых действий на Донбассе. 7-8 июня в Германии должен состояться саммит Большой семерки, где планируется обсуждать возможность снятия санкций с России. «Путин цинично повышает ставки, пытается добиться от Запада конкретных уступок. Он хочет снятия санкций, как это ни парадоксально, несмотря на явное нарушение Минских соглашений. При этом он еще и пытается добиться снижения ущерба для России, в частности, касательно того, что ФИФА может забрать у РФ Чемпионат мира по футболу (и такая вероятность есть, в связи с отставкой Зеппа Блаттера с поста президента этой организации)», - рассказал УНИАН политтехнолог, директор компании Berta Communications Тарас Березовец.

Впрочем, по его мнению, Запад в вопросе снятия санкций на такой шантаж не пойдет.

С этим согласен и директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак. «Путин создает дополнительный козырь, как бы говоря: если санкции не будут сняты, будет продолжаться война… И что Западу не удастся что-либо Путину продиктовать», - рассказал он УНИАН.

По его словам, российские власти отдают себе отчет в том, что российско-террористические группировки, сосредоточенные на Донбассе, не смогут пробить коридор в Крым, а, в случае введения регулярных частей российской армии, проблем не оберешься. Именно поэтому, по мнению Бадрака, Россия использует своих офицеров и солдат «скрытно, в качестве лидеров террористических подразделений», а также, параллельно, пытается подорвать Украину изнутри. «Модернизированная» стратегия ведения войны на Донбассе направлена на подрыв украинской власти изнутри. Сейчас годовщина президентства Петра Порошенко и это очень удобный момент показать, что Порошенко за год ничего не сделал, хотя обещал решить задачу антитеррористической операции за считанные часы», - сказал он.

Таким образом, перед российско-террористическими войсками стоит две ключевых задачи. С одной стороны, в военном отношении, спровоцировать контрнаступление. С другой стороны, в невоенном – дискредитировать украинскую власть в глазах украинских бойцов и их семей, вызвать недовольство и недоверие властью.

Дипломатия «силы»

В свою очередь, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что обострение ситуации на востоке Украины, в большей степени, связано с тем, что накануне в Минске Кремлю не удалось навязать свой сценарий на переговорах. «Посол России совершил демарш, покинув заседание Трехсторонней контактной группы. Россия в Минске, судя по всему, стремилась к некоему форсированному результату, хотела дожать Украину в переговорном процессе, чтобы Украина согласилась на российский сценарий урегулирования конфликта на Донбассе. Но Украина не идет на уступки, тем более, в рамках российского сценария», - отметил политолог.

Собственно, для того, чтобы ускорить переговорный процесс, Россия решила использовать свое традиционное оружие – принуждение к миру через войну. «То есть, путем активизации военных действий, она стремилась повлиять и на нас и на европейцев, шантажируя эскалацией конфликта, пытаясь принудить к согласию на российский сценарий… Здесь не только военные задачи, это дипломатия «силы», - рассказал он.

Тем не менее, Фесенко считает, что попытка напугать западных лидеров и Украину угрозой войны не увенчалась успехом – сценарий был сорван. И это, по мнению политолога, позволит на какое-то время стабилизировать ситуацию на востоке Украины. «Наступления под Марьинкой – это некая «проба пера»: если удастся «отжать» часть территории под Донецком, также можно сделать на других ключевых участках фронта… Потому что тактическая задача для сепаратистов и России – отбросить украинские войска от Донецка и Луганска», - добавил он.

В свою очередь, народный депутат от «Народного фронта», координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук считает, что под прикрытием «Минска-2» руководство российско-террористических войск на Донбассе попыталось создать прообраз регулярной армии с единой системой управления войсками, единой системой логистики, мощной ремонтно-восстановительной базой вооружений и техники. И атака на Марьинку – лишь «разведка боем». «Брось террористы все силы, плюс те батальонные тактические группы из состава вооруженных сил РФ, которые сегодня торчат близ наших границ на российской территории – ситуация была бы куда сложнее, - отметил он. - Будем надеяться, что эти события отрезвили вечно пьяных «новороссов». Но расслабляться нам никак не стоит».

Кремль меняет тактику

Впрочем, расслабляться Украине не стоит вовсе не из-за действий или бездействия «новороссов». По словам Валентина Бадрака, украинские силы при обороне Марьинки показали свою готовность и способность дать отпор агрессору. Однако необходимо сформировать превентивный механизм противодействия таким наступлениям, причем, реакция должна быть не на атаки, а еще на их планы. «Даже имея не сильную армейскую разведку, заранее было зафиксировано перемещение тяжелой техники, танков, легкой бронетехники, личного состава перед боем в Марьинке», - отметил он.

В этой связи, по мнению военного эксперта, на будущее следует сформировать четкую пошаговую схему действий Украины, в случае повторения наступления боевиков. К примеру, при появлении информации о перемещении вражеской техники, тут же информировать западных партнеров о готовности украинской армии дать силовой отпор таким действиям со стороны российско-террористических войск. Если же техника противника уже в прямой видимости, то она должна поражаться без предупреждения. «Таким образом, мы получим переход к активной обороне», - считает он.

Впрочем, российские глашатаи Кремля уже и так вовсю разгоняют информацию о готовности украинских сил к переходу в наступление. И это, по данным аналитической группы Da Vinci AG, свидетельствует о том, что Москва радикально меняет стратегию своей политики и пытается перейти от военного к политико-экономическому решению проблемы. «По нашим оценкам, активность и целенаправленность распространения данной информации обусловлена отсутствием сил и средств для контроля личного состава незаконных вооруженных формирований так называемых «ЛНР» и «ДНР», - говорится в отчете группы.

В этой связи, угроза возможного наступления сил АТО – единственный фактор, способный сохранить управляемость подразделениями боевиков, а также сохранять боевой и моральный дух «новороссов».

Автор: Константин Гончаров, Татьяна Урбанская