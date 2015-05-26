Ночью боевики продолжали вооруженные провокации на всех направлениях в зоне АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Так, на Донецком направлении преступники из минометов, артиллерии, пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по Опитному, Пескам, Красногоровке, Новомихайловке, Водяном, Авдеевке и шахте Бутовка. Ночью захватчики дважды коварно обстреляли Петровское, используя реактивные системы залпового огня.

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По данным пресс-центра, на Луганском направлении с вооружения танка трижды обстреливали Сизое. Из гранатометов, минометов, зенитных установок и пулеметов преступники вели огонь по Желтому, Счастью, Старому Айдару.

На Артемовском – из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия захватчики стреляли по Кирово.

В то же время на Мариупольском направлении боевики обстреливали военных в Широкино и Мирном из тех же видов вооружения. Правда после 22 часов здесь было почти тихо. Беспилотные летательные аппараты трижды замечены в районе все того же Широкино и Мангуша.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились об очередном прекращении огня на Донбассе от 15 февраля, а также об отводе тяжелого вооружения от линии разграничения. Однако договоренности полностью не выполняются, стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушениях режима прекращения огня. Больше всего нарушений - в стратегически важных местах на северо-восточной окраине Донецка вблизи аэропорта, и в селе Широкино, контроль за которым открывает или блокирует возможность наступления сепаратистов на Мариуполь.