В бою в Широкино убиты трое боевиков - "Азов"
00:38, 21 мая 2015Война
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В бою в селе Широкино Донецкой области 20 мая были убиты трое боевиков, еще шестеро ранены
REUTERS
Об этом говорится в сообщении пресс-службы батальона "Азов" в Facebook
"Активная фаза боев длилась более трех часов. За это время террористы потеряли минимум троих убитыми и шестерых ранеными", - говорится в сообщении.
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В батальоне отметили, что сегодня бои в Широкино не прекращались целый день. С 16:30 боевики в бою применили танк. Кроме того, применяли минометы, крупнокалиберные пулеметы, СПГ, РПГ, АГС и стрелковое оружие.
Со стороны "Азова" в боях был потерян один автомобиль, при этом экипаж машины не пострадал.
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