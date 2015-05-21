В бою в Широкино убиты трое боевиков - "Азов"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы батальона "Азов" в Facebook

"Активная фаза боев длилась более трех часов. За это время террористы потеряли минимум троих убитыми и шестерых ранеными", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ "Азове" сообщили, что успешно отбили атаку боевиков в Широкино

В батальоне отметили, что сегодня бои в Широкино не прекращались целый день. С 16:30 боевики в бою применили танк. Кроме того, применяли минометы, крупнокалиберные пулеметы, СПГ, РПГ, АГС и стрелковое оружие.

Со стороны "Азова" в боях был потерян один автомобиль, при этом экипаж машины не пострадал.