Боевики из танков обстреляли Марьинку и Опытное - пресс-центр АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"21 мая, с утра и до 18.00 часов ситуация на линии соприкосновения оставалась неспокойной. Незаконные вооруженные формирования российско-террористических войск продолжали обстреливать позиции сил АТО", - говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики обстреляли Авдеевку из минометов, есть погибшие и раненые среди мирного населенияОтмечается, что населенный пункт Золотое на Луганском направлении преступники обстреляли из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. По Санжаровке также били автоматические станковые гранатометы, а Богуславское обстреливали из автоматов и пулеметов.

"Населенный пункт Широкино на Мариупольском направлении целый день находился под обстрелом бандитов. На Донецком направлении, враги Украины из 122 мм артиллерии и 120 мм минометов стреляли по Опытному, Первомайскому и Северному. По Марьинке и Опытному огонь вел танк, а Пески захватчики обстреляли из стрелкового оружия", - говорится в сообщении штаба АТО.