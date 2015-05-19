Боевики обстреляли позиции сил АТО возле нескольких населенных пунктов

В частности были обстреляны районы Авдеевки, Опытного, Песков, Водяного, Верхнеторецкого, Веселовки Второй, Новоласпы, Старогнатовки, Счастья, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в соцсети.

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"После полуночи захватчики применяли исключительно 120 - мм минометы. Под огонь военных преступников попали Пески, Гранитное, Авдеевка. По населенном пункте Каменка преступники стреляли еще и из 152 - миллиметровой артиллерии", - говорится в сообщении.

В направлении Артемовска боевики обстреливали Лозовое и Гранитное. Зафиксирован один обстрел и на Мариупольском направлении. "Почти час преступники вели огонь по Широкино из 82 мм минометов, но, получив адекватный ответ, почти сразу начали запрашивать перемирие. Впервые наши военные имели покой на Луганском направлении", - говорится в сообщении пресс-центра.

Также ночью активизировались беспилотники боевиков. Они были замечены в небе по маршрутам Смелое-Крымское, Смелое-Нижнее, Нижнее-Золотое, Мариуполь-Милакино, Фрунзе-Крымское, а также Широкино.

"Занимаются бандиты и своим любимой варварским делом – обстрелами мирных населенных пунктов. Ночью они выдвигались как можно ближе к нашим позициям и вели огонь по Комсомольскому, делая вид, будто именно украинские военные обстреливают подконтрольный террористам город. Кроме этого захватчики стреляли по Гранитному и Водяному", - сообщил пресс-центр.