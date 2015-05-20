В Авдеевке задержаны двое боевиков, среди которых корректировщик огня террористов

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Донецкой области, один из фигурантов находился в рядах террористической бригады «Восток», осуществлял надзор за украинскими пленными. Месяц назад он вернулся в Авдеевку, откуда сообщал агентам террористов о расположении Вооруженных сил Украины, вызывая огонь на родной город. Другой задержанный участвовал в захвате Авдеевского горотдела милиции, после чего несколько месяцев дежурил на блокпостах оккупированной территории.

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Правоохранители получили оперативную информацию о том, что двое жителей Авдеевки ведут исключительно ночной образ жизни, избегая перемещения по городу в дневное время. Оперативники взяли подозрительных в отработку и обнаружили их преступные связи с террористами.

Установлено, что житель Авдеевки 1983 года рождения в 2014 году вступил в «ополчение ДНР», попал в бригаду «Восток». Мужчина работал в «комендатуре Ясиноватой», выполняя функции надзирателя за пленными военнослужащими. В его задачи входило обеспечение их минимальной жизнедеятельности и вывоз «на работы». Пленных украинских бойцов террористы заставляли рыть окопы на передовых позициях.

По словам боевика, ему обещали большие деньги, ради которых он и поступил на «службу» в «ДНР», однако обещанных денег так и не заплатили. Зарплата надзирателя «комендатуры» составляла 160 долларов США, выплачивалась крайне нерегулярно. В январе этого года 32-летний мужчина решил вернуться к жизни на свободной территории. Однако выехать из оккупированной Ясиноватой ему не удалось. Беглец был пойман другими сотрудниками «комендатуры» и наказан. Больше месяца он просидел в подвале.

Мужчине предложили «искупить свою вину» и поставили задачу по корректировке огня в Авдеевке. Диверсант был заброшен в свой город, где выполнял команды главарей бандформирований. Установлено, что боевик сделал 34 звонка террористам с докладом о расположении позиций ВСУ.

Другой боевик, 1988 года рождения, задержан в Авдеевке оперативниками ГУМВД Украины в Донецкой области за активное участие в деятельности вооруженных бандформирований, нигде не работал и не учился. Он участвовал в захвате городской милиции, затем, получив форму и автомат, осуществлял охрану захваченного здания. Боевик нес дежурство на блокпостах, а позже инспектировал организацию службы на пропускных пунктах террористов. После освобождения Авдеевки подозреваемый ушел в «подполье».

Мужчины арестованы. Они привлекаются к уголовной ответственности по ч. 5 ст. 260 (создание непредвиденных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.