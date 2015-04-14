В Широкино подорвался на растяжке сотрудник канала "Звезда"

Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на сепаратистские ресурсы.

Инцидент произошел во время поездки в Широкино представителей ОБСЕ и совместного центра контроля и координации режима прекращения огня.

«Журналист "Звезды" осматривал развалины, где наткнулся на растяжку, произошел взрыв. Сотрудник телеканала получил тяжелые ранения головы и нижних конечностей. В момент взрыва на журналисте не было бронежилета»,– отмечается в сообщении.

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Был ранен оператор российского телеканала "Звезда" Андрей Лунев.

Канал "Звезда" известен в Украине большим количеством примитивно фальсифицированных новостей.

Так, в августе 2014 года в качестве доказательства обстрела Макеевки ракетой "Точка-У" он показал видео взрыва ракеты на Байконуре. В феврале 2015 года канал распространил фото шахтера, у которого боевики пытались срезать лампочкой патриотическую татуировку, как "силовика, пытавшегося стереть татуировку кирпичом". В марте "Звезда" смонтировала видео о "стопроцентной поддержке Путина" в украинском Славянске.