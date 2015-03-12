Российские СМИ смонтировали фейк о тотальном доверии к Путину в Славянске

Однако оригинал видео, который использовали российские журналисты, свидетельствует об обратном, пишет Крым.Реалии.

В среду, 11 марта, телеканал Минобороны России Звезда сообщил, что в украинском городе Славянске опрошенные на улице жители – все без исключения – доверяют президенту России Владимиру Путину.

Читайте также"Первый канал" признался, что сюжет о "распятом мальчике" был фейком«Журналисты украинского «Общественного телевидения» провели соцопрос на улицах Славянска. У жителей, чей город уже долгое время находится под контролем украинских военных, спросили об отношении к президентам России и Украины. Так, подавляющее большинство опрошенных негативно высказалась о политике Петра Порошенко и о нем самом, в частности. Нашлись и те, кто вообще не знает, кто он такой. При этом, никто не спросил журналистов чего-либо относительно личности Владимира Путина. Все опрошенные жители Славянска президенту России доверяют», – пишет "Звезда".

Еще дальше пошел российский 5 канал, который просто написал "все опрошенные жители Славянска уверены, что российскому президенту можно полностью доверять", причем еще и добавил, что опрос проводился в Мариуполе.

Такой вывод российские журналисты сделали из ролика «Общественного телевидения Донеччины». Однако из 4-минутного видео использовали только одну минуту – с фрагментами, которые лучше продемонстрировали их утверждение.

На самом деле, мнения жителей Славянска очень различаются, критику и недоверие выражают как в сторону Петра Порошенко, так и Владимира Путина. Опрашивали журналисты при этом только жителей Славянска.

Полное видео опроса.

Украинский город Славянск находился под контролем пророссийских боевиков с середины апреля 2014 года, украинские военные вернули контроль над городом в начале июля. Согласно опросу, проведенному в Славянске фондом «Демократические инициативы» и рядом социологических служб, большинство жителей Славянска и Краматорска считают, что Донбасс должен оставаться частью Украины, или на тех же условиях, что и раньше (27%), или с большей независимостью от Киева (45%). За будущее Донбасса в виде независимого государства («ДНР» и «ЛНР») высказались 7% респондентов и еще 5% видят Донбасс частью Российской Федерации.