В ФРГ обстрел санитарного автомобиля боевиками назвали нарушением элементарных принципов гуманитарного международного права, а в США призвали Россию прекратить боевые действия, отвести вооружение и военнослужащих.

В Германии и США осудили обстрел оккупантами санитарного автомобиля на Донбассе, в результате которого погибли старший матрос Сергей Майборода и медик Ирина Шевченко.

"Мы решительно осуждаем вчерашний обстрел автомобиля медицинской помощи в зоне конфликта на востоке Украины. Мы мысленно с родственниками обеих жертв, которые во время нападения оказывали помощь раненому. Тот, кто в военном конфликте целится в медицинских работников, поступает не по-человечески и нарушает элементарные принципы гуманитарного международного права", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Германии, передает Посольство ФРГ в Украине

По словам представителя МИД Германии, такие действия полностью противоречат тем конструктивным шагам, которые необходимы сейчас в Минском процессе для деэскалации ситуации. "В последние месяцы было много нарушений режима тишины и боев в горячих точках вдоль линии соприкосновения, что привело к большому количеству военных и гражданских жертв", - отмечают в МИД ФРГ.

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По словам спикера, такие действия полностью противоречат тем конструктивным шагам, которые необходимы сейчас в Минском процессе для деэскалации ситуации. "В последние месяцы было много нарушений режима тишины и боев в горячих точках вдоль линии разграничения, что привело к большому количеству военных и гражданских жертв", - отмечают в МИД ФРГ.

"Мы и в дальнейшем будем прилагать интенсивные усилия, чтобы переговоры относительно разведения сил и перемирия продолжались, а достигнутый в последнее время положительный прогресс в переговорах не имел препятствий из-за таких атак. Подобные недопустимые нападения должны осуждаться также всеми сторонами конфликта, чтобы помешать саботажу недавно достигнутого прогресса", - заявили немецкие дипломаты.

Временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор также осудил обстрел боевиками медицинского автомобиля, в результате которого погибли военнослужащий и врач.

"Нападения на медиков, которые осуществляются управляемыми Россией силами, свидетельствуют о полном отсутствии уважения к человеческой жизни, международным и Минским соглашениям. Мы призываем Россию и силы, которые она поддерживает, немедленно прекратить боевые действия, защитить гражданских лиц и персонал гуманитарных организаций, отвести вооружение и вооруженные силы", - заявил Тейлор, его комментарий размещен на Facebook-странице Посольства США в Украине.

Как сообщал УНИАН, 1 июля в районе населенного пункта Водяное оккупантыобстреляли санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил. В результате обстрела погиб водитель, старший матрос Сергей Майборода, позже от полученных ранений умерла медик Ирина Шевченко.