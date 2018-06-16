Спортсмены в АТО: от воинов до волонтеров

2014-й и начало 2015-го года принесли немало разочарований украинским болельщикам. У страны было отобрано право проведения Евробаскета-2015 – мужского чемпионата Европы по баскетболу. Под большим вопросом остается судьба проведения этого же турнира уже в 2017-м году. Были отменены различные традиционные ежегодные международные соревнования, такие, как легкоатлетический «Звезды шеста». Наконец, украинские футбольные клубы покинули многие ведущие легионеры, вследствие чего резко упал уровень чемпионата страны.

Вместе с тем, украинские атлеты, традиционно сильные в индивидуальных видах спорта, продолжают радовать удачными выступлениями на турнирах самого высокого уровня – чемпионатах мира и Европы, а многие из них ярко демонстрируют свою гражданскую позицию и на аренах, и за их пределами. В некоторых видах спорта есть и ведущие атлеты – чемпионы Украины и победители Кубка страны, которые ушли на фронт – лично защищать страну. Люди, которые были на ведущих ролях в своих видах и достойно представляли государство на международной арене, переквалифицировались в танкистов, связистов, пехотинцев или волонтеров, помогающих армии в тылу. К сожалению, многие из них ушли на фронт, чтобы не вернуться уже никогда…

Те, кто не вернулся из боя

Ведущий украинский каноист, многократный чемпион Украины по гребле, мастер спорта, член национальной сборной Украины Игорь Присяжнюк погиб 7 августа 2014 года на Луганщине. Уроженец Винницы, который в 2013-м году участвовал во Всемирных играх по неолимпийским видам спорта в Колумбии (гребля – олимпийский вид, но Присяжнюк выступал также в дисциплинах, не входящих в олимпийскую программу), где занял 8-е место. В Украине же равных ему в каноэ практически не было. Он специализировался в каноэ-одиночках на 500 и 1000 метров и был неоднократным победителем чемпионата Украины на этих дистанциях. Помимо спорта Присяжнюк также был кадровым военным, в последнее время служил старшим прапорщиком в отделе пограничной службы «Винница». В июне прошлого года спортсмена отправили контролировать границу Херсонщины с оккупированным Крымом. А затем перебросили на Луганщину, где он и погиб в Южном (Изваринском) котле. У 37-летнего атлета остались жена Алла (также занимающаяся греблей) и сын Максим, которому на момент гибели отца было всего 4 года.

Пал на Луганщине и многократный чемпион Украины по панкратиону (вид единоборства) Максим Бендеров. Спортсмен, которому в апреле 2014-го исполнилось всего 24 года, погиб во время минометного обстрела 16 июля. Бендеров имел черный пояс (1 дан) по панкратиону, был неоднократным чемпионом Украины, чемпионом ведомственных соревнований среди спецназовцев, работал тренером в Александрийском спортивном клубе. Он также был военным, служил по контракту старшим разведчиком в Кировоградском полку специального назначения.

Совсем недавно, 19 января 2015 года, в зоне АТО ушел из жизни и бывший игрок в американский футбол из команды «Днепропетровские ракеты», киборг 93-й бригады Дмитрий Фурдик. Он погиб, когда пытался вместе со своим командиром вынести с поля боя в Донецком аэропорту раненного бойца. Во время отхода Дмитрия сразила пуля снайпера.

Всего же, за прошедший год в зоне АТО на востоке Украины, по последним данным Министерства молодежи и спорта, погибли и получили ранения 18 известных украинских спортсменов.

Чемпионы на фронте

Одним из самых титулованных атлетов, ушедших на фронт, является 8-кратный чемпион Украины по тхэквондо, участник 5 чемпионатов мира, член Олимпийской сборной страны Максим Бойцов. Спортсмен из Запорожья попал в армию по призыву, получив повестку из военкомата. «Летом провел месяц в учебке, в Запорожье. Затем отправили оборонять Мариуполь. Я служу в 55-й артиллерийской противотанковой батарее. Провел в Мариуполе 4,5 месяца, сейчас на ротации дома, в Запорожье», - рассказывает он.

На вопрос, сложно ли было овладеть профессией артиллериста, Максим отвечает: «Сложно, конечно. Но процесс обучения идет достаточно быстро, около трех месяцев. Пока обучали, месяц дома и два в Мариуполе, в боях не участвовал». Воевать спортсмену пришлось на морском побережье, вблизи Мариуполя. Распространенное в СМИ мнение, что он служит на флоте и выходит в море на боевых кораблях, спортсмен категорически отверг: «Нет, я служу в сухопутных войсках. На военном корабле никогда не был. Это все домыслы».

Осенью прошлого года Бойцов мог побороться за титул чемпиона мира. Но, судьба распорядилась иначе, отправив его защищать Родину. Впрочем, в последние полтора года спортсмен практически не участвовал в соревнованиях из-за травмы плеча. «Я получил травму, и из-за этого не мог полноценно проводить бои. Только тренировки. Тренируюсь я и сейчас, почти каждый день. Последним турниром в моей карьере был чемпионат Европы в Питере, в 2012-м году. Там я занял 5-е место», - рассказывает он.

Впрочем, несмотря на большой перерыв, спортсмен не собирается заканчивать карьеру: «Сейчас думаю о продолжении выступлений на турнирах. Очень хотелось бы вернуться в большой спорт. Я себя вне этого не вижу».

На страницах спортсмена в соцсетях размещены фотографии из многих городов, в том числе российских. Помимо Санкт-Петербурга, где спортсмен участвовал в чемпионате Европы, есть и фото из Москвы, где мастер тхэквондо пробует себя в роли фигуриста, на катке, расположенном прямо на Красной площади российской столицы. На вопрос, какое отношение в связи с последними событиями он испытывает к россиянам, Максим отвечает: «К обычным россиянам – нормальное отношение. Есть разные люди и, соответственно, по-разному к ним относишься. А в целом, нормальное. Негативное отношение, разве что к Путину, который это все заварил».

Неоднократный чемпион Украины по каратэ и победитель многих престижных международных соревнований Марьян Парадивский пошел на фронт добровольцем в начале мая 2014 года и воевал два месяца, вернувшись домой в Стрый (Львовская область) в конце июня, после чего стал волонтером.

После возвращения с фронта спортсмен стал волонтером, сосредоточившись на практической помощи армии. «Сейчас на фронте больше тысячи спортсменов. Многих я там видел, многих не видел, но слышал о тех, кого знаю лично. Мы помогаем и своим друзьям-спортсменам и другим братьям по оружию. Собираю вещи и деньги как дома, в Стрые, так и по всей Украине. Вожу в Мариуполь вещи, теплую одежду, приборы ночного видения. Все, что может пригодиться на войне, мы покупаем, собираем и потом отвозим на передовую. Буквально недавно был в Мариуполе, сейчас собираюсь ехать вновь. Мы работаем в рамках проекта Украинской федерации каратэ «Каратэ ради победы»».«Я с товарищами собрался на фронт, как только понял, что надвигается большая беда, - вспоминает Марьян. - Нас было трое. Мои друзья не имели никакого отношения к спорту, были рабочими, но имели воинские специальности и квалификацию. Офицеры запаса. К сожалению, обоих уже нет в живых. Один погиб под Илловайском, второй – в Дебальцево…»

Вспоминать о времени проведенном в реальных боях на фронте Марьян не хочет по многим причинам. Но отмечает: «На фронте спорт помогает не упасть духом. Плюс, профессиональная физическая подготовка помогает намного лучше, чем обычным пацанам, не бывшим в гражданской жизни связанными со спортом. Бывших спортсменов не бывает. А качества спортсмена очень пригождаются на фронте. Часто случаются ситуации, когда организм работает на износ, даже не на пределе, а за пределами своих возможностей».

Вынужденный перерыв в карьере чемпиона длится уже год. «Уже потихоньку тренируюсь, хочу регулярно выступать и вернуться в сборную страны. Недавно выступал на турнире в Новоград-Волынском, где участвовали спортсмены из Беларуси и Украины. Занял на этом соревновании 2-е место. До этого выиграл турнир в Минске, куда и попал-то (в состав участников) случайно. Вез детей на соревнования, а получилось так, что меня самого попросили выступить во взрослой возрастной категории. В итоге, выиграл турнир, наверное, от неожиданности… Кстати, пришлось драться с соперником из России. А вот на чемпионате Украины, к сожалению, стал 7-м. Это сильно огорчает. Но, буду стараться подтягиваться к лидерам, входить в прежние кондиции», - рассказывает спортсмен.

На вопрос о чувствах, которые испытывал, выходя на бой с россиянином, Парадивский отвечает: «Эмоции чисто спортивные. Но в данном конкретном случае была очень большая злость. К тому же, практически вся российская команда относилась к нам с презрением, смотрели свысока. Это очень раздражало. Единственный раз, на церемонии награждения, один из россиян крикнул нам «Слава Украине!». И это приятно поразило. Но это был единичный случай. Большинство соперников относились к нам крайне негативно».

Впрочем, спортивная карьере чемпиона Марьяна Парадивского пока откладывается – им самим: уже сейчас он собирается вернуться на фронт, так как ситуация на Донбассе постоянно ухудшается. «Планирую вернуться. Ведь там все только усугубляется. Тогда, в мае-июне, было намного легче воевать, так как российских военных было намного меньше. Сейчас же основу врага на Донбассе составляет регулярная армия РФ. И это очень беспокоит», - пояснил он свое решение.

Волонтеры из большого спорта

Один из самых важных видов деятельности во время войны на мирных территориях – волонтерство – все больше увлекает людей из большого спорта. Самый яркий пример добровольного помощника армии являет Андрей Дериземля.

Биатлонист, за плечами которого – участие в 5 олимпиадах, а также две медали чемпионата мира и 11 подиумов на этапах Кубка мира, посреди нынешнего сезона сознательно «завязал» с большим спортом. Между тем, несмотря на окончание олимпийского цикла в феврале 2014-го в Сочи, ему, по-прежнему, практически не было равных в Украине. Как минимум, спортсмен мог побороться за место в составе команды на чемпионате Европы. А там, в случае успешного выступления, и на чемпионате мира-2015 в финском Контиолахти. Но… Дериземля предпочел уступить дорогу молодым, а сам взялся за работу в Центре поддержки армии, который был создан в Чернигове в августе.

«Мы помогаем солдатам из Чернигова и Черниговской области – 13 батальону, 41 батальону, 1-ой танковой бригаде и другим ребятам, которые воюют на востоке Украины. Оказываем материальную помощь и солдатам, и семьям погибших, а еще юридическую, и сейчас часто нужна психологическая помощь. Это сейчас моя основная работа. Мы – общественная организация, есть партнеры, мы постоянно ищем спонсоров. Есть волонтеры, много небезразличных людей. В Чернигове сейчас все спокойно, солнце светит, музыка играет, и это многие не ценят, к сожалению. Без пафоса – ребята, которые там сейчас умирают, сохраняют мир и спокойствие в других частях Украины», - отметил Дериземля в общении с коллегами из Xsport.

Активно участвуют украинские спортсмены и в аукционах для помощи украинским военным. Так, двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике Наталья Годунко выставила одну из своих золотых медалей, которая была продана за 100 тысяч гривен. Деньги пошли на нужды армии, а выкупивший награду народный депутат Владимир Полочанинов… вернул медаль спортсменке.

На этом же аукционе абсолютный чемпион мира по боксу Владимир Кличко выставил на торги свои перчатки, чемпионка мира по боксу Алина Шатерникова – пояс, который завоевала в 2005-м году, а теннисист Сергей Стаховский продал ракетку, которой добыл немало побед на кортах в разных странах мира. Кстати, Стаховский – один из самых принципиальных и патриотичных спортсменов Украины. На пресс-конференциях, сопутствующих самым крупным турнирам, он не раз отказывался отвечать на вопросы российских журналистов, заявлял, что не будет участвовать в турнирах на территории России, а на первом турнире сезона-2015 из серии «Большого шлема» - Открытом чемпионате Австралии – вышел на корт в кроссовках, на которых было написано «Слава, киборги». Кстати, Стаховский в начале августа лично побывал в зоне АТО, где, по свидетельствам очевидцев, не только помог армии материально, но и сам пострелял из боевого оружия (по картонным мишеням) и проверил свою физподготовку. В тот момент он как раз проходил период восстановления после травмы и не участвовал в соревнованиях.

Футбол – вне политики и вне войны?

Если теннисист Стаховский на каждом шагу подчеркивает свою патриотическую позицию, то представители отечественного футбола, по большей части, уклоняются даже от разговоров на животрепещущую тему, не говоря уже о желании помочь армии конкретным делом. Резонансная история произошла неделю назад с участием сотрудников Федерации футбола Украины и, в частности, помощником главного тренера национальной сборной, одного из лучших футболистов в истории сборной СССР экс-игрока киевского «Динамо» и легендарного итальянского «Ювентуса» Александра Заварова.

ФФУ получила 89 повесток, предназначенных для сотрудников организации, в том числе, тренеров национальной сборной Украины. 53-летний Заваров, родившийся в Луганске (воспитанник местного ФК «Заря», начинавший путь в большом футболе именно в этом клубе), отреагировал на возможную перспективу личной службы в армии весьма недвусмысленно: «Могу сказать только одно: я никогда не буду воевать там, где живет моя семья и мои дети, где похоронены мои родители. Так и напишите. Просто хочу, чтобы наступил мир».

В свою очередь, тренера юношеской сборной страны (U-20) Александра Петракова больше заботит не собственное будущее, а будущее его команды. Украинские юноши попали в 6-ку сильнейших по итогам прошлогоднего чемпионата Европы в своей возрастной категории (до 19 лет) и завоевали право выступить на ЧМ для тех, чей возраст до 20-ти лет. И если призывной возраст в Украине с нынешнего года повышен как раз до 20 лет и игроки могут спокойно готовиться к турниру, то 57-летний наставник надеется лишь на то, что сможет получить отсрочку по весьма уважительной причине – поездке на ЧМ.

Не выказывает большого желания идти воевать и тренер нынешней сборной U-19, первый чемпион Украины в составе симферопольской Таврии, экс-игрок киевского «Динамо», 8-кратный чемпион Украины Александр Головко. «Оставлю свои взгляды при себе», - сухо заявил специалист.

Кроме того, ряд известных украинских футболистов, неоднократно призывавшихся в ряды национальной сборной, продолжают выступать в российских клубах. Так, несмотря на сложившуюся ситуацию, Анатолий Тимощук играет в «Зените» (Санкт-Петербург), Тарас Михалик – в московском «Локомотиве», Андрей Дикань – в «Краснодаре».

При этом, многие игроки украинской Премьер-лиги в своих интервью отмечают, что сейчас лучше бы отправились играть в команду Первой лиги украинского чемпионата, нежели уехали бы в Россию. Голкипер киевского «Динамо» Александр Шовковский недавно заявил в одном из интервью так и заявил: «Было бы странным отправиться сейчас играть в Россию»...

Кирилл Стадниченко