Кого Россия пугает враньем о химатаке на Донбассе

На минувшей неделе комиссар ЕС по вопросам безопасности Джулиан Кинг заявил, что Кремль больше года вел кампанию по дезинформации, чтобы смягчить реакцию общественности на захват трех украинских кораблей с их экипажами в Азовском море. В частности, Москва, по словам Кинга, заранее распространяла истории о том, что Украина якобы заразила Азовское море холерой, а украинские спецслужбы подорвать Крымский мост ядерной бомбой.

А спустя несколько недель после «холеры», у России появилась новая навязчивая идея – теперь оккупированную часть Донбасса пугают скорой «химической атакой ВСУ». Впервые «удочку» о якобы химатаке на Донбассе, практически сразу после задержания украинских судов в Азовском море, забросил «заместитель начальника управления Народной милиции ДНР» Эдуард Басурин, который заявил, что украинские военные готовят» химическую атаку неподалеку от Горловки в качестве одного из «вариантов наступления». Причем дошло даже того, что боевики разглядели группу военных, которая прибыла в Артемовск для соответствующей подготовки.

Позднее этот фейк стали «отбеливать» и на более высоких площадках. Так, эту же мысль спустя несколько дней после Басурина озвучил и постпред РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич. Выступая на специальном заседании постоянного Совета ОБСЕ, он заявил, что провокация ВСУ «готовится с привлечением западных спецслужб». Позже Лукашевич даже назвал отдельную компанию, которая якобы ведет набор граждан США, свободно владеющих украинским языком и имеющих боевой опыт (!) для участия в спецоперациях на территории Украины.

Дабы закрепить всю серьезность задумки, с заявлениями о химической атаке выступили и в «незапятнанном» российском МИДе. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая, кстати, однократно попадалась на откровенной лжи, в ведомство также поступили данные о возможности использования украинскими силовиками химических отравляющих веществ, действия которых «могут привести к жертвам среди мирного населения и противоречат не только Минским соглашениям, но и международным договоренностям о запрете и ограничении оружия массового поражения».

Не удивительно, что фейковым сообщениям о химических атаках одномоментно подыграл и главарь «ДНР» Денис Пушилин, заявив о том, что Украина якобы планирует теракт на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича, где хранятся значительные запасы аммиака, как часть плана по «химатаке» на Донбасс. Для пущего эффекта в «ДНР» даже осмелились потребовать от ОБСЕ и ООН не допустить химической атаки на Мариуполь, а также попросили местных жителей «покинуть предполагаемую зону атаки».

В соседней же, так называемой ЛНР, по поводу «химатаки» стараются не высказываться, но то и дело отчитываются о якобы перебросе к границам псевдореспублики разведгрупп, координируемых американскими или британскими инструкторами. При этом такие ротации не связывают ни с чем иным, кроме как с подготовкой к фейковой химатаке.

Стоит отметить, что подобная схема внушения ранее была отработана Россией накануне химической атаки в сирийском Алеппо 24 ноября, в которой пострадали около 100 человек. Тогда из уст российских пропагандистов также звучали заявления о подготовке атаки сирийской оппозицией.

После ряда заявлений со стороны боевиков и российских дипломатов высказал предположение о том, что причины массовой истерики о химатаке связаны с грядущим проведением Объединительного собора по созданию Единой поместной православной церкви в Украине, намеченном на 15 декабря, а также с рассмотрением 17 декабря Генассамблеей ООН проекта резолюции о милитаризации Крыма и частей Черного и Азовского морей.

По словам украинских дипломатов, главная цель этой резолюции будет заключаться в том, чтобы настоятельно призвать Российскую Федерацию вывести ее военные силы из Крыма, прекратить незаконную оккупацию украинской территории, а также прекратить преследовать коммерческие суда, а также ограничивать международное судоходство в Черном море и Азовском море.

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что главной причиной продвижения тезисов о «химатаке ВСУ» Кремлем является попытка в очередной раз дискредитировать украинское руководство. «Схема примитивна до невозможности. Не знаю, реально ли пойдет Россия на химическую атаку, так как кроме жертв, это еще и грозит России усилением санкций», - убежден эксперт.

Согласен с ним и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его мнению, подобные фейки, прежде всего, рассчитаны на россиян как своеобразное оправдание за действия на Азове и Донбассе. «Это все полный фейк и бессмыслица. Давно известно, что на неподконтрольной территории Донбасса остались предприятия, которые несут угрозу гуманитарной безопасности региона. И Украина сама неоднократно официально об этом заявляла в рамках ООН, из-за угрозы бактериологической и экологической катастрофы, так как оккупационные власти за этими не следят. И в связи с тем, что Россия также знает об этих проблемах, делая подобные вбросы, Кремль попросту перестраховывается, чтобы в случае ЧП на объектах обвинить в этом украинские власти. У Украины нет химического оружия, об этом знает все мировое сообщество, поэтому это очередное оправдание для внутреннего зрителя», - говорит Мусиенко.

О том, что заводами на неподконтрольной территории мало кто опекается, говорит и тот факт, что в августе нынешнего года в оккупированном Армянске в Крыму на заводе «Крымский титан» произошел выброс ядовитых химикатов, о котором почти две недели молчали «власти» Крыма. Выброс на заводе чуть не привел к экологической катастрофе не только во всем оккупированном россиянами Крыму, но и в подконтрольной Херсонщине.

Кроме очевидного мотива по обвинению Украины накануне важных для нашей страны событий, эксперты считают, что очередной волны эскалации конфликта на Донбассе ждать не стоит.

«Путин следует своей пошаговой стратегии. Пойти сейчас в открытое наступление он не рискнет, так как его на данном этапе не устраивают большие потери, которые за этим решением могут последовать, так как для России это серьезное потрясение, прежде всего, экономическое», - настаивает военный эксперт, экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины Игорь Романенко.

Впрочем, придумывать себе оправдания и врать всем в глаза Россия почти за пять лет войны научилась более, чем виртуозно. И смириться с имиджем вечной вруньи можно было бы, если бы ценой ее вранья не были жизни украинцев.

Анастасия Заремба