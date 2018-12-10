Грузия и Украина: Две страны. Одна война
Украина борется за своих моряков, незаконно задержанных в нейтральных водах Азово-Черноморского бассейна и сейчас содержащихся в российских СИЗО, и всеми силами защищает свою территориальную целостность. Грузия делает все, чтобы не позволить России на линии разграничения с Южной Осетией захватывать новые и новые грузинские земли. Автор проекта из Грузии на русском языке «Пограничная ZONA» Егор Куроптев побывал на одном из таких протестов и поделился своими впечатлениями от увиденного.
В маленькой отдаленной деревне Атоци в Грузии 24 часа идет противостояние граждан Грузии и огромной военной машины, которая пытается продолжать метр за метром отнимать у грузин их земли.
Последние два дня я провел в этом селе на линии разграничения вместе с грузинскими активистами, студентами, музыкантами, пытающихся мирным, но громким протестом остановить воровство их земель – земель местных жителей, которые теперь не могут даже собрать свои урожаи «по ту сторону» так называемой границы с так называемой Южной Осетией. Мы смотрели в глаза пограничникам ФСБ, которые стояли совсем рядом, снимая нас на камеры для отчета в свое «независимое» КГБ под неизменным руководством отставных офицеров ФСБ. То самое КГБ, которое недавно выдало Грузии тело убитого Арчила Татунашвили с многочисленными следами пыток и «отпиской» «независимой» российской экспертизы о «смерти в результате сердечной недостаточности».
Грузинские флаги, украинские флаги – знак единства братских народов, которые попали в беду, потеряв, надеюсь, временно, свои земли и дома. Жизни. Гимн Грузии. Гимн Украины. Две страны. Одна война.
Активисты из антиоккупационного движения «Сила в единстве» Давида Кацарава, правозащитник Ната Перадзе, отец убитого в Тбилиси подростка Заза Саралидзе, грузинские студенты и друзья из Украины стояли бок о бок в маленьком грузинском селе Атоци под прицелами камер и автоматов некогда «братского» народа.
Стояли в знак протеста. Стояли против продолжающейся аннексии Грузии. Против оккупации Крыма.
Стояли в поддержку. В поддержку моряков, арестованных в Керченском проливе и сидящих сейчас в российской тюрьме. В поддержку Олега Сенцова и других политзаключенных.
Актер, спортсмен и активист Давид Кацарава, которому со своей организацией удается сдерживать установление новых столбов, обозначающих так называемую границу, сказал: «Мы стоим рядом. Здесь проходит красная линия. Именно здесь мы должны остановить оккупацию Грузии всеми путями. Именно здесь мы все вместе должны противостоять аннексии нашей земли. Именно здесь, вместе с украинцами, мы выражаем наш протест политике Кремля, арестам украинских моряков и активистов. Арестам и убийствам граждан Грузии и Украины. Сила в единстве».
Я видел молодых красивых ярких ребят, которые без страха стояли под прицелами «с той стороны» линии оккупации, распевая гимны двух дружеских стран и выкрикивая: «Да здравствует Грузия!» и «Слава Украине!».
Многие студенты плакали, видя, как их Родину рвут на куски. Многие приносили еду и все необходимое активистам движения «Сила в единстве» и «Россия – оккупант» - молодежного движения, которое не так давно основали неравнодушные молодые люди. Самой младшей девушке в этом движении всего 19 лет, но она уже делает все, что в ее силах, чтобы защитить свою страну.
Да, друзья из России, именно так РФ называют в Грузии и Украине. Не политики. Дети. Молодежь. Граждане. Многие из нас стоят рядом с Грузией и Украиной в этой борьбе, но все мы платили своими налогами за все эти колючие проволоки, пули и аресты.
Если вы – патриот России, а я считаю себя именно патриотом своей Родины – Российской Федерации, - равнодушными больше быть нельзя.
Нужно знать. Нужно говорить. Нужно помогать соседям в той беде, в которой они оказались и по нашей вине, ведь самое большое зло рождается, когда хорошие люди молчат. Хорошие люди в Грузии, России, Украине, США, Армении, Европе, Азербайджане...
Все мы можем помочь морякам в российских тюрьмах своим голосом и словом поддержки.
Все мы можем помочь грузинам, которые стоят на защите своей земли под прицелом 24 часа в сутки. Помочь, приехав и встав с ними. Помочь продуктами. Помочь деньгами.
Каждый голос важен. Правительства уходят и приходят, но именно от граждан зависит, как будут жить наши страны завтра. Будет ли мир и справедливость в наших домах сегодня. Будет ли то или иное правительство выполнять свои обязательства и слышать народ. Слушать народ.
Сакартвелос гаумарджос! Слава Украине! И мое личное спасибо всем патриотам России, гражданам Армении, Азербайджана и других стран, которым не все равно и которые готовы отстаивать правду и справедливость. Бороться за права там, где это нужно именно сейчас.
Егор Куроптев, автор проекта из Грузии на русском языке «Пограничная ZONA»