Грузия и Украина: Две страны. Одна война

В маленькой отдаленной деревне Атоци в Грузии 24 часа идет противостояние граждан Грузии и огромной военной машины, которая пытается продолжать метр за метром отнимать у грузин их земли.

Последние два дня я провел в этом селе на линии разграничения вместе с грузинскими активистами, студентами, музыкантами, пытающихся мирным, но громким протестом остановить воровство их земель – земель местных жителей, которые теперь не могут даже собрать свои урожаи «по ту сторону» так называемой границы с так называемой Южной Осетией. Мы смотрели в глаза пограничникам ФСБ, которые стояли совсем рядом, снимая нас на камеры для отчета в свое «независимое» КГБ под неизменным руководством отставных офицеров ФСБ. То самое КГБ, которое недавно выдало Грузии тело убитого Арчила Татунашвили с многочисленными следами пыток и «отпиской» «независимой» российской экспертизы о «смерти в результате сердечной недостаточности».

Грузинские флаги, украинские флаги – знак единства братских народов, которые попали в беду, потеряв, надеюсь, временно, свои земли и дома. Жизни. Гимн Грузии. Гимн Украины. Две страны. Одна война.

Активисты из антиоккупационного движения «Сила в единстве» Давида Кацарава, правозащитник Ната Перадзе, отец убитого в Тбилиси подростка Заза Саралидзе, грузинские студенты и друзья из Украины стояли бок о бок в маленьком грузинском селе Атоци под прицелами камер и автоматов некогда «братского» народа.

Стояли в знак протеста. Стояли против продолжающейся аннексии Грузии. Против оккупации Крыма.

Стояли в поддержку. В поддержку моряков, арестованных в Керченском проливе и сидящих сейчас в российской тюрьме. В поддержку Олега Сенцова и других политзаключенных.

Актер, спортсмен и активист Давид Кацарава, которому со своей организацией удается сдерживать установление новых столбов, обозначающих так называемую границу, сказал: «Мы стоим рядом. Здесь проходит красная линия. Именно здесь мы должны остановить оккупацию Грузии всеми путями. Именно здесь мы все вместе должны противостоять аннексии нашей земли. Именно здесь, вместе с украинцами, мы выражаем наш протест политике Кремля, арестам украинских моряков и активистов. Арестам и убийствам граждан Грузии и Украины. Сила в единстве».

Я видел молодых красивых ярких ребят, которые без страха стояли под прицелами «с той стороны» линии оккупации, распевая гимны двух дружеских стран и выкрикивая: «Да здравствует Грузия!» и «Слава Украине!».

Многие студенты плакали, видя, как их Родину рвут на куски. Многие приносили еду и все необходимое активистам движения «Сила в единстве» и «Россия – оккупант» - молодежного движения, которое не так давно основали неравнодушные молодые люди. Самой младшей девушке в этом движении всего 19 лет, но она уже делает все, что в ее силах, чтобы защитить свою страну.

Да, друзья из России, именно так РФ называют в Грузии и Украине. Не политики. Дети. Молодежь. Граждане. Многие из нас стоят рядом с Грузией и Украиной в этой борьбе, но все мы платили своими налогами за все эти колючие проволоки, пули и аресты.

Если вы – патриот России, а я считаю себя именно патриотом своей Родины – Российской Федерации, - равнодушными больше быть нельзя.

Нужно знать. Нужно говорить. Нужно помогать соседям в той беде, в которой они оказались и по нашей вине, ведь самое большое зло рождается, когда хорошие люди молчат. Хорошие люди в Грузии, России, Украине, США, Армении, Европе, Азербайджане...

Все мы можем помочь морякам в российских тюрьмах своим голосом и словом поддержки.

Все мы можем помочь грузинам, которые стоят на защите своей земли под прицелом 24 часа в сутки. Помочь, приехав и встав с ними. Помочь продуктами. Помочь деньгами.

Каждый голос важен. Правительства уходят и приходят, но именно от граждан зависит, как будут жить наши страны завтра. Будет ли мир и справедливость в наших домах сегодня. Будет ли то или иное правительство выполнять свои обязательства и слышать народ. Слушать народ.

Сакартвелос гаумарджос! Слава Украине! И мое личное спасибо всем патриотам России, гражданам Армении, Азербайджана и других стран, которым не все равно и которые готовы отстаивать правду и справедливость. Бороться за права там, где это нужно именно сейчас.

Егор Куроптев, автор проекта из Грузии на русском языке «Пограничная ZONA»