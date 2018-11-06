Убийство на передовой: почему командир напал на разведчика

Чрезвычайное происшествие, случившееся недавно под Марьинкой в Донецкой области, военные чиновники предпочитают не афишировать. Причины вполне понятны. Шутка ли, в зоне Операции объединенных сил на востоке Украины, в расположении третьего батальона 28-й отдельной механизированной бригады, 28 октября обнаружен мертвым житель Одессы, командир разведвзвода Ярослав Гаврилюк (позывной «Сява»). Обнаружен в своей постели, как позднее показала экспертиза, с переломанными ребрами и поврежденными внутренними органами. До Южной Пальмиры докатились слухи: тяжелейшие травмы сержантом получены не в бою, а в результате жестокого избиения старшим по должности - начальником разведки батальона.

В пресс-службе 28-й бригады УНИАН подтвердили факт «неуставных взаимоотношений» и превышение служебных полномочий со стороны должностного лица. «В результате он (Гаврилюк) получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Дело ведет прокуратура. В отношении подозреваемого принята мера пресечения – арест на 2 месяца», – отметили в пресс-службе, но от дальнейших комментариев отказались, сославшись на расследование, которое ведут правоохранительные органы, которые, мол, и должны установить истину.

Вместе с тем, по словам сослуживцев, 48-летнего Гаврилюка, избил его комразведки Андрей Мурашкин по прозвищу «Мурчик» - тоже, к слову, одессит. На условиях анонимности некоторые бойцы согласились рассказать о происходящем в части. Они утверждают, что у этого ЧП имеется и предыстория.

«Это – даже не дедовщина. Дедовщина - когда велят стирать носки или чистить унитаз… Здесь – совсем другое… Представьте, ваш сын отправился Родину защищать, а некто «свой» измывается над ним систематически, сделав из него подобие «мальчика для битья»», - акцентируют побратимы погибшего.

Они утверждают, что «Мурчик» часто выбирал среди подчиненных самых слабых и бил, завоевывая, как он считал, уважение.

«Представьте, «Мурчик» – огромный, как танк, бывший десантник, в боевых искусствах большой знаток. Убить может – на раз… А «Сява» – маленький, щуплый, но при этом сила духа - очень большая. Он был классным разведчиком, никогда не жаловался – ни на холод, ни на боль... Часто ходил на «ту» сторону. Благодаря его работе, только за последнее время уничтожены две снайперские лежки противника. При этом, начальник его ненавидел и цеплялся по каждому поводу», - рассказал один из бойцов.

По словам супруги погибшего Елены Калины-Гаврилюк, в тот злополучный день, 28 октября, Ярослав пропустил какое-то совещание, на котором его подменил другой человек. Пошел слушок, что комразведки взвода пьян и, дескать, поэтому пытался избежать встречи с руководством. Однако, как утверждает вдова, все было не так.

«В тот вечер говорила с мужем по телефону, и он был абсолютно трезв – я-то его знаю лучше других... А вот его начальник, как рассказали ребята, пребывал в состоянии алкогольного опьянения. После совещания он приехал на один из постов и сказал: «Сегодня у вас будет «двухсотый»». Бойцы восприняли его слова как шутку, но Славу, на всякий случай, предупредили…», - рассказала Елена УНИАН.

После этого, по ее словам, ее супруг покинул дом, в котором был размещен, ушел на другой пост. Однако командиру, прибывшему в место расквартировки подчиненного, информацию о том, где находится «Сява» «слил» некто по кличке «Леший».

««Мурчик» нашел супруга и начал зверски избивать. Потом куда-то еще отвез, затащил в подвал и там бил еще минут сорок…», - рассказала Елена.

По словам бойцов, в подвале было много крови, а нашли потерпевшего уже в кровати - кто-то перенес его в дом. Там он и скончался. Говорят, переломанные ребра пробили легкие и разведчик не мог дышать, он просто задохнулся…

Рембо «отдыхает»

28-ю бригаду буквально лихорадит. Негодуют, и действующие бойцы, и уволившиеся в запас. Особенно те, кто хорошо знал «Сяву», а их немало.

«Давал себе слово никогда не выносить сор из армейской среды, но трагическая смерть Славы Гаврилюка заставила поступиться принципами. Мы познакомились в июне 2017-го, когда проходили службу в составе 28-й ОМБР. Врезался в память случай, как его оставили в посадке одного… охранять поломанный БРДМ», - рассказал один из бывших сослуживцев «Сявы».

По его словам, сухого пайка и воды разведчику оставили, максимум, на неделю, а пробыл он там 20 дней. При этом до ближайшего села было три километра, и выжил Слава только благодаря местному фермеру, который, по мере возможности, привозил еду, воду, брал на зарядку телефон.

«Его будущий убийца появился летом, чуть позже. На черной Toyota, в «тельнике», темные очки, сигарета в зубах - Рембо «отдыхает»… Парни несли службу на постах, а он вел разгульную жизнь - водка, б**ди, патефон. По-видимому, неуставняк начался сразу после его появления. Так говорят ребята, с которыми мы до сих пор созваниваемся», - отмечает собеседник УНИАН, утверждая, что в курсе происходящего был и комбат.

Неуставные отношения заключались не только в рукоприкладстве. В батальоне утверждают, что иные офицеры многих подчиненных «разводили на деньги». Под предлогом одолжить, так как «срочно надо», просили две-три тысячи гривен, а порой и больше. Взаймы им давали наличными или переводили со своей банковской карты. Потом о долге как-то забывалось… Имела место и поножовщина. В частности, бойцы припоминают, как «Мурчик» порезал руку младшему по званию. Оппонентов тогда не побоялся разнять единственный человек – Ярослав Гаврилюк…

Пока сложно сказать, испытывал ли начальник особую ненависть именно к «Сяве». Одни говорят, мог завидовать профессионализму, другие, что причины особой не наблюдалось – просто «Мурчик», под воздействием алкоголя (и не только), становился жутко агрессивным. Будучи неадекватным, начинал измываться над подчиненными, всячески унижать, а под тяжелую руку попасть мог и кто-то другой.

Некоторые предполагают, что Гаврилюк, который был материально ответственным, знал о комразведки нечто компрометирующее. Например, командир якобы часто забирал у подчиненных разведчиков (по собственному устному приказу) ГСМ - солярку, бензин: мол, надо, и все тут.

«Сейчас на покойного можно любую недостачу «повесить», кто знает, что там происходило?», - рассуждают сослуживцы «Сявы».

Любопытно, что контракт Гаврилюка закончился еще 29 марта текущего года. Однако он оставался на службе, так как некому было передать полномочия. С тех пор числился, как временно исполняющий обязанности, и незадолго до гибели предупредил начальство: при ближайшей ротации уйдет…

Кроме того, бойцы акцентируют внимание на том, что подозреваемый в избиении Гаврилюка прекрасно владеет нюансами рукопашного боя и хорошо знает, как бить, не оставляя следов, или искалечить.

«Избиение «Сявы» явно не приступ агрессии, сорок минут в состоянии аффекта никогда не бьют. Да, обязанность «Мурчика» – контролировать посты, но появлялся он там не так часто. Обычно «работу» вел по телефону», - рассказывают военнослужащие.

Сейчас они опасаются, что офицер избежит наказания и вернется в ВСУ. Говорят, его и раньше задерживали за различные «шалости», но все сходило с рук. Например, в августе текущего года на своей иномарке, прихватив оружие, он пьяным отправился из Марьинки в Волноваху. По дороге был задержан полицией, которая передала его Военной службе правопорядка, но через пару дней он снова был «в строю».

Более того, офицер уже фигурировал в другом резонансном деле. УНИАН сообщал, как в конце сентября 2016 года в пригороде Одессы, возле ресторана, пьяный военнослужащий угрожал оппоненту боевой гранатой. Тогда нарушителя доставили в полицию, где выяснилось, что он прибыл на ротацию из зоны АТО. В автомобиле «Мурчика» (как утверждают бойцы, это был именно он) обнаружили много «трофеев», в том числе электродетонатор, взрыватель, подствольный гранатомет ГП-25, две 200-граммовые тротиловые шашки, увесистую металлическую емкость с пластическим взрывчатым веществом... Затем, в ходе обыска по месту жительства задержанного (в Суворовском районе Одессы) правоохранители нашли минные взрыватели, ленту для растяжек и боеприпасы различного калибра. По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемого поместили в Одесский СИЗО, ведь, казалось бы, в деле все ясно, но спустя некоторое время офицер вернулся на службу.

Все схвачено?

В Одессе ходят слухи, что командир разведбатальона Андрей Мурашкин – личность неоднозначная. Якобы ранее входил в состав пророссийской партии «Родина», которую возглавлял, сбежавший в РФ Игорь Марков. А в 2010-м даже баллотировался от нее в Одесский областной совет вместе с Вадимом Савенко (известным сейчас боевиком «ДНР» «Сватом»).

Некоторые помнят «Мурчика» по совместной игре в страйкбол. Говорят, даже тогда, до начала своей службы на востоке Украины, он называл себя «подполковником в отставке» и хвастал, что «из военных, прокурорских». Дескать, все у него схвачено, а ближайшая родственница (якобы мать) работает в национальном университете «Одесская юридическая академия» (по другим данным, в одном из полицейских ВУЗов). Кроме того, «Мурчик» якобы бахвалился своими погонами и большими возможностями в надзирающем ведомстве.

Однако пресс-секретарь военной прокуратуры Южного региона Украины Яна Стекачева сообщила УНИАН, что данный гражданин у них никогда не работал. Аналогичное заявление сделали в пресс-службе прокуратуры Одесской области. А специалист, близкий к командованию 28-й механизированной бригады, утверждает: «Мурчик» никогда не служил в звании подполковника, и помнят его якобы только лейтенантом. «Просто у него - мания величия. Плюс мнит себя лучшим разведчиком в мире, хотя его особых заслуг вспомнить не может никто», - сказал военный чиновник.

Несмотря на это, сослуживцы «Сявы» считают, что подозреваемый снова увильнет. Мол, его друзья и родственники задействуют личные связи, и он избежит наказания или получит минимальный срок. Говорят, в военной прокуратуре ООС Донецкой области задержанный все отрицал и уверял всех в собственной безнаказанности. А военнослужащие, видившие избиение Гаврилюка, сейчас настолько запуганы, что отказываются давать свидетельские показания. Более того, один из них уже написал рапорт о переводе в другое подразделение.

«Разве в порядке вещей, когда защитники Украины гибнут не от пуль врага, а от пьяного беспредела так называемых командиров? Хоть понимают, кого убили?! Одного из лучших наших разведчиков! Профессионала, который служил по контракту и в Югославии, где был снайпером... Слава был добрым, спокойным и безвредным человеком. Никто не имел права лишать его жизни…», - говорят сослуживцы Гаврилюка.

Резонансное убийство в 28-й механизированной бригаде – иллюстрация позорных проявлений, увы, имеющих место в ВСУ. К сожалению, подобные случаи подрывают авторитет украинской армии и ставят сомнение профессионализм и порядочность некоторых командиров. Принципиальную оценку конкретного ЧП должны дать правоохранители и представители Фемиды. Оценку честную и бескомпромиссную. Именно на это рассчитывают побратимы Гаврилюка, его родные и близкие, в том числе, родной брат Славы, воюющий сегодня на передовой.

Лариса Козовая, Одесса