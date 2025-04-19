Тюльпановая лихорадка: где искать цветочные поля в Украине в этом году

Во второй половине апреля в Украине традиционно стартует сезон цветения тюльпанов, который длится около месяца – и тысячи туристов отправляются на поиски этих ярких цветов. УНИАН.Туризм разбирался, где в этом году искать тюльпанные поля.

Чтобы полюбоваться огромными тюльпановыми полями (и сделать побольше ярких фото для соцсетей), совсем не обязательно ехать в Нидерланды – сейчас по всей Украине также есть немало возможностей для этого.

В последние годы в разных уголках Украины, от крупных городов Киева и Львова до небольших поселков на Херсонщине, массово высаживались цветы, подаренные правительством главной тюльпановой страны мира – Нидерландов. В частности, в столице их можно увидеть на Майдане независимости, а также в парках во всех без исключения районах города.

Впрочем, самые большие тюльпановые поля в первую очередь следует искать за пределами городов (хотя одно исключение в нашем списке все же есть).

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Добропак под Киевом

В последние годы главными тюльпановыми локациями столицы считались "Певческое поле" на территории Печерского ландшафтного парка и частный дендропарк "Добропарк" в селе Мотыжин примерно в 30 километрах от Киева. Впрочем, если первый в этом году пока не объявлял традиционную выставку тюльпанов, а вместо этого решил обустроить тематический парк сказочных персонажей "Парк Легенд", то второй уже анонсировал старт сезона тюльпанов с 24 апреля.

В этом году команда парка обещает представить "самое большое в Украине поле тюльпанов, с миллионами цветов, новыми локациями и тематическими фотозонами. В частности, центральное поле тюльпанов в этом году получило новую планировку – широкие полоски высажены по цветовой гамме, что позволило получить больше пространства и усилить визуальный эффект. Кроме того, цветы распределены по периодам цветения – раннему, среднему и позднему, всего 355 сортов тюльпанов, а также гиацинты, нарциссы и мускари.

Парк будет работать с 09:00 до 22:00, а кассы – с 09:00 до 19:00. При этом билеты лучше покупать заблаговременно онлайн на сайте парка, чтобы избежать очередей на входе: взрослые в этом году стоят 450 гривень, а детские и льготные – по 300 гривень. Для отдельных категорий детей вход бесплатный.

Дендропарк в Кропивницком

19 апреля в Кропивницком дендропарке (Кировоградская область) официально стартует тюльпановый сезон. В этом году здесь расцвели 3 миллиона тюльпанов самых разнообразных цветов, уверяют организаторы. И это один из редких случаев, когда тюльпаны в таких больших количествах цветут в одном месте именно в городе, а не за его пределами.

При этом в этом году среди горожан разгорелись нешуточные споры относительно доступа в парк. Дело в том, что обычно вход туда бесплатный, однако в сезон цветения тюльпанов, который продлится ориентировочно в течение месяца, вход сделали платным в выходные дни – 50 гривень для жителей города и 100 гривень для приезжих. Для детей, пенсионеров, военных и еще ряда посетителей вход обещают сделать бесплатным в любой день недели.

Также известно, что платным будет посещение специальных мероприятий на территории парка, например, концертов, в частности, по случаю открытия.

Кроме самих тюльпанов, посетителям дендропарка в Кропивницком обещают тематические фотозоны, ярмарки, детские аттракционы и другие развлечения.

Ландшафтный парк Paradise на Закарпатье

21 апреля начнется тюльпановый сезон и в ландшафтном парке Paradise селе Тиглаш в Закарпатской области (около 15 километров от Ужгорода).

Организаторы обещают посетителям тысячи ярких тюльпанов, сказочные фотозоны и фудкорты, а также праздничный концерт в честь открытия.

Работать парк будет ежедневно с 9:00 до 20:00. Стоимость взрослого билета – 250 гривень, для детей вход будет стоить от 150 до 200 гривень, участники боевых действий смогут посетить парк бесплатно.

При этом стоит обратить внимание, что за посещение концертов на территорию парка придется заплатить дополнительно, поэтому советуем проверять расписание накануне посещения.

Тюльпановое поле в Мамаевцах

Жители и гости Черновцов с 19 апреля смогут полюбоваться тюльпанами на территории семейного парка Vengreenery в селе Мамаевцы (около 12 километров от столицы Буковины).

Команда парка обещает посетителям сотни тысяч ярких цветов разных сортов и расцветок, а также сказочные фотозоны среди цветов, семейную атмосферу, прогулки под открытым небом, зону для детей и вкусные угощения в кафе.

Стоимость взрослого входного билета в парк стоит 250 гривень, а детского – 100 гривень. Для определенных категорий детей вход бесплатный, для военных предусмотрены скидки. Билеты можно приобрести как на входе, так и онлайн.

Волынская Голландия

25 апреля стартует сезон тюльпанов на этой локации в селе Линовка в 35 километрах от Луцка. Организаторы обещают, кроме, собственно, цветов, удивлять посетителей креативными фотозонами, зоной торговли растениями с возможностью приобрести тюльпаны с поля, фуд-кортами, музыкальным сопровождением, развлечениями для детей и даже козотерапией.

Работать парк будет ежедневно с 10:00 до 19:00. Взрослые входные билеты стоят по 250 гривень, а детские – по 150 гривень. Также есть скидки для участников боевых действий, а для отдельных категорий посетителей предусмотрен бесплатный вход. При этом организаторы советуют туристам брать с собой наличные, поскольку на локации нет интернет-связи.

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Ранее УНИАН.Туризм рассказывал, какие весенние цветы следует искать в Украине кроме тюльпанов.

Марина Григоренко

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