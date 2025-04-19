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Марина Григоренко
В Украине начался сезон цветения тюльпанов / фото ua.depositphotos.com

Тюльпановая лихорадка: где искать цветочные поля в Украине в этом году

14:56, 19.04.2025
6 мин. Туризм

Во второй половине апреля в Украине традиционно стартует сезон цветения тюльпанов, который длится около месяца – и тысячи туристов отправляются на поиски этих ярких цветов. УНИАН.Туризм разбирался, где в этом году искать тюльпанные поля.

Чтобы полюбоваться огромными тюльпановыми полями (и сделать побольше ярких фото для соцсетей), совсем не обязательно ехать в Нидерланды – сейчас по всей Украине также есть немало возможностей для этого.

В последние годы в разных уголках Украины, от крупных городов Киева и Львова до небольших поселков на Херсонщине, массово высаживались цветы, подаренные правительством главной тюльпановой страны мира – Нидерландов. В частности, в столице их можно увидеть на Майдане независимости, а также в парках во всех без исключения районах города.

Впрочем, самые большие тюльпановые поля в первую очередь следует искать за пределами городов (хотя одно исключение в нашем списке все же есть).

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Добропак под Киевом

В последние годы главными тюльпановыми локациями столицы считались "Певческое поле" на территории Печерского ландшафтного парка и частный дендропарк "Добропарк" в селе Мотыжин примерно в 30 километрах от Киева. Впрочем, если первый в этом году пока не объявлял традиционную выставку тюльпанов, а вместо этого решил обустроить тематический парк сказочных персонажей "Парк Легенд", то второй уже анонсировал старт сезона тюльпанов с 24 апреля.

В этом году команда парка обещает представить "самое большое в Украине поле тюльпанов, с миллионами цветов, новыми локациями и тематическими фотозонами. В частности, центральное поле тюльпанов в этом году получило новую планировку – широкие полоски высажены по цветовой гамме, что позволило получить больше пространства и усилить визуальный эффект. Кроме того, цветы распределены по периодам цветения – раннему, среднему и позднему, всего 355 сортов тюльпанов, а также гиацинты, нарциссы и мускари.

Тюльпанные поля в "Добропарке" / коллаж УНИАН, фото instagram.com/dobropark

Парк будет работать с 09:00 до 22:00, а кассы – с 09:00 до 19:00. При этом билеты лучше покупать заблаговременно онлайн на сайте парка, чтобы избежать очередей на входе: взрослые в этом году стоят 450 гривень, а детские и льготные – по 300 гривень. Для отдельных категорий детей вход бесплатный.

Дендропарк в Кропивницком

19 апреля в Кропивницком дендропарке (Кировоградская область) официально стартует тюльпановый сезон. В этом году здесь расцвели 3 миллиона тюльпанов самых разнообразных цветов, уверяют организаторы. И это один из редких случаев, когда тюльпаны в таких больших количествах цветут в одном месте именно в городе, а не за его пределами.

При этом в этом году среди горожан разгорелись нешуточные споры относительно доступа в парк. Дело в том, что обычно вход туда бесплатный, однако в сезон цветения тюльпанов, который продлится ориентировочно в течение месяца, вход сделали платным в выходные дни – 50 гривень для жителей города и 100 гривень для приезжих. Для детей, пенсионеров, военных и еще ряда посетителей вход обещают сделать бесплатным в любой день недели.

Тюльпаны в Кропивницком дендропарке / коллаж УНИАН, фото instagram.com/dendropark.com.ua

Также известно, что платным будет посещение специальных мероприятий на территории парка, например, концертов, в частности, по случаю открытия.

Кроме самих тюльпанов, посетителям дендропарка в Кропивницком обещают тематические фотозоны, ярмарки, детские аттракционы и другие развлечения.

Ландшафтный парк Paradise на Закарпатье

21 апреля начнется тюльпановый сезон и в ландшафтном парке Paradise селе Тиглаш в Закарпатской области (около 15 километров от Ужгорода).

Организаторы обещают посетителям тысячи ярких тюльпанов, сказочные фотозоны и фудкорты, а также праздничный концерт в честь открытия.

Работать парк будет ежедневно с 9:00 до 20:00. Стоимость взрослого билета – 250 гривень, для детей вход будет стоить от 150 до 200 гривень, участники боевых действий смогут посетить парк бесплатно.

Тюльпаны в парке Paradise / коллаж УНИАН, фото instagram.com/paradise.park.uzh

При этом стоит обратить внимание, что за посещение концертов на территорию парка придется заплатить дополнительно, поэтому советуем проверять расписание накануне посещения.

Тюльпановое поле в Мамаевцах

Жители и гости Черновцов с 19 апреля смогут полюбоваться тюльпанами на территории семейного парка Vengreenery в селе Мамаевцы (около 12 километров от столицы Буковины).

Команда парка обещает посетителям сотни тысяч ярких цветов разных сортов и расцветок, а также сказочные фотозоны среди цветов, семейную атмосферу, прогулки под открытым небом, зону для детей и вкусные угощения в кафе.

Тюльпановое поле в Мамаевцах / коллаж УНИАН, фото instagram.com/vengreenery

Стоимость взрослого входного билета в парк стоит 250 гривень, а детского – 100 гривень. Для определенных категорий детей вход бесплатный, для военных предусмотрены скидки. Билеты можно приобрести как на входе, так и онлайн.

Волынская Голландия

25 апреля стартует сезон тюльпанов на этой локации в селе Линовка в 35 километрах от Луцка. Организаторы обещают, кроме, собственно, цветов, удивлять посетителей креативными фотозонами, зоной торговли растениями с возможностью приобрести тюльпаны с поля, фуд-кортами, музыкальным сопровождением, развлечениями для детей и даже козотерапией.

Волынская Голландия возле Луцка / коллаж УНИАН, фото instagram.com/volynska.holandia

Работать парк будет ежедневно с 10:00 до 19:00. Взрослые входные билеты стоят по 250 гривень, а детские – по 150 гривень. Также есть скидки для участников боевых действий, а для отдельных категорий посетителей предусмотрен бесплатный вход. При этом организаторы советуют туристам брать с собой наличные, поскольку на локации нет интернет-связи.

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Ранее УНИАН.Туризм рассказывал, какие весенние цветы следует искать в Украине кроме тюльпанов.

Марина Григоренко

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