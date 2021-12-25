Сказочные герои и рождественское чудо: чем удивляют праздничные городки Киева в этом году

Если в прошлом году новогодне-рождественский период в Украине прошел под знаком жесткого локдауна, то на этот раз нас ждет чуточку больше праздника. Разумеется, без ограничений не обойдется, но и безвылазно сидеть дома не придется. УНИАН.Туризм разбирался, чем в этом году будут удивлять жителей и гостей столицы рождественские ярмарки Киева.

Традиционно в этом году в Киеве будет обустроено сразу несколько рождественских городков, каждую из которых просто необходимо посетить в вечернее время, чтобы насладиться их оформлением по полной.

При этом основные локации сохранятся практически все те же, что и в предыдущие годы – Софийская и Контрактовая площади, Арка Дружбы народов, парк Шевченко. Обустоены они так, чтобы при желании их можно было бы объединить в единый новогодний туристический маршрут.

Также праздничные локации будут обустроены на площади перед Офисом президента, на ВДНХ и возле фабрики "Рошен". А вот "Містечко зимових розваг" возле "Дворца Украина", которое так полюбилось киевлянам и гостям столицы годом ранее, судя по всему, в этом сезоне не вернется.

Новый год на Софии

Уже не первый год главную елку страны обустраивают на Софийской площади в Киеве. В этом году ее официально зажгли 18 декабря, таким образом нарушив многолетнюю традицию делать это в День святого Николая.

Стоит отметить, что в этом году оформление праздничной локации на Софийской привело в восторг жителей и гостей столицы. Рождественскую елку, высотой в 31 метр, украсили 20 тысячами игрушек красно-золотых цветов и яркой 10-километровой гирляндой в виде большого купола. Выглядит это действительно очень красиво, а потому не поленитесь подняться на колокольню Софийского собора, чтобы взглянуть на локацию с высоты.

Кроме того, как утверждают оформители локации, возле елки обустроили самый большой в Европе вертеп. В целом нынешняя тема главной праздничной локации страны будет посвящена "Рождественской чудоночи", когда родился Иисус Христос, а потому вокруг елки можно будет увидеть фигуры Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников.

Также традиционно посетителей будут ждать фотозоны, детские игрушки, мастер-классы, музей новогодних украшений, фуд-корты и теплые зоны для отдыха. Вокруг памятника Богдану Хмельницкому будет работать каток в виде тоннеля, а на площади посетителей будут встречать праздничные кометы, символизирующие рождественские звезды.

На Владимирском проезде, который тянется от Софийской до Михайловской площади, при этом открылась традиционная ярмарка, украшенная иллюминацией, и зона фудкорта, где еду будут готовить в стиле "стрит-фуд": бутерброды и снеки, которые удобно взять и отойти, сохраняя социальную дистанцию.

Какой будет программа празднования в новогоднюю ночь на Софийской площади, пока не сообщается. Однако предварительно известно, что работать рождественский городок на Софие будет до 16 января.

Рождество на Подоле

Еще одна масштабная официальная праздничная локация столицы расположена на Подоле – на Контрактовой площади и на улице Петра Сагайдачного, которая оформлена в "европейском" стиле и продлится до 23 января.

В этой зоне, на общей площади 10 тысяч квадратных метров, обустроили ледовый каток, большую снежную горку со смотровой площадкой, аттракционы, резиденцию Святого Николая и фуд-зону с домиками в стиле традиционных европейских ярмарок. Елку и ярмарку украшают 20 тысяч фонарей.

В частности, посетителей ярмарки порадует прогулочный каток посреди сквера возле колеса обозрения, длиной свыше 200 метров и шириной 6 метров, с беседкой для отдыха, кафе, лаунж-зоной и музыкальной сценой – главной изюминкой этой зимы на Подоле. Каждый желающий сможет приобрести билет онлайн или на месте.

Праздничная локация возле Арки дружбы

Уже второй год подряд на панорамной площадке возле Арки Дружбы народов работает интересная праздничная новогодняя локация, куда можно будет попасть по пешеходно-велосипедному мосту от Владимирской горки.

Здесь киевлян и гостей города будет ждать новогодняя елка, а также уютная лаунж-зона со столиками с подогревом и согревающими напитками, и все это в оформлении множества огоньков и инсталляций. Локация будет работать до 19 января.

Праздничная локация в парке Шевченко

С 17 декабря в парке Шевченко работает еще одна праздничная локация с новогодней елкой, резиденцией святого Николая, сценой для выступлений детских коллективов, фотозонами и фудкортом, которую в этом году сделали более масштабной, чем ранее. Городские власти анонсировали, что именно здесь будет самая "сказочная" ярмарка – самая гостеприимная для родителей с детьми, где можно с пользой и удовольствием провести целый день.

Среди новинок сезона в парке Шевченко – Аллея Добра и Аллея Любви, а также территория Николайчиков. Здесь же работать аниматоры.

Елка возле Офиса Президента

Второй год подряд в Киеве работает новогодне-рождественский городок возле Офиса президента, где вновь установили елку, фигурки ангелов из гирлянд, домики для продажи угощений и сувениров, а также карусель и каток, которыми, по крайней мере, в прошлом году можно было воспользоваться бесплатно.

Новогодний городок Roshen Winter Village

Уже не первый год большой популярностью среди киевлян пользуется праздничный городок Roshen Winter Village возле знаменитой кондитерской фабрики. Традиционно главной изюминкой городка является большой ледовый каток вокруг елки, и нередко попасть на него можно только отстояв огромную очередь.

Также локация традиционно украшена множеством огоньков, инсталляций и фотозон. Здесь же работают фуд-корты. Само здание фабрики также ежегодно очень красиво оформляют – особенно красиво здесь в вечернее время.

"Зимняя страна" на ВДНХ

Еще одна популярная праздничная локация столицы – "Зимняя страна" на ВДНХ. Помимо того, что эта локация довольно большая по площади и имеет одну из самых насыщенных программ, есть у нее еще одно преимущество – она самая продолжительная. Например, в этом году "Зимняя страна" работает с 11 декабря до 6 марта.

В этом году основной тематикой "Зимней страны" станет "Сказочный городок", где будут хозяйничать его будут населять феи-бабочки, волшебные эльфы, гномы, веселые снеговики, северные олени, забавные пушистики, динозавры и, конечно же, Санта.

Создавать сказочное настроение у гостей будут помогать 20 развлекательных локаций. Главным украшением центральной площади, как всегда, станет 15-метровая праздничная елка, оформленная в фантазийной стилистике – вместо игрушек на зеленой красавице ВДНХ будут яркие окошки в чудо-миры, а рядом обустроят фотозоны с сюжетами сказочного города.

Еще одна фишка ВДНХ – каток на центральной площади, который в этом году был расширен до 2500 квадратных метров, что сделало его одним из крупнейших в Европе. Кататься здесь, с соблюдением всех карантинных норм, одновременно смогут до 500 посетителей. Рядом обустроят удобные трибуны и обновленные уличные раздевалки. Рядом с катком расположат несколько горок: 60 метров для взрослых и 30 метров для детей.

Среди новинок сезона – недавно открывшаяся для посетителей оранжерея, которую превратят в магический стеклянный дом-с новогодними декорациями и волшебными героями. Здесь можно будет зайти в гости к сказке и сделать немало фото на память, а также выпить что-то в баре.

В павильоне №9 будет работать Музей Нового года, где можно будет узнать интересные факты из истории елки и самого праздника, а также увидеть уникальную экспозицию новогодних семейных реликвий. Павильон №4 превратится в фантастический парк сказочных героев, где расположится Флуфиландия – страна дружелюбных пушистиков, которые оживут с помощью аниматроники.

Не обойдется здесь и без самых разнообразных фуд-кортов. А чтобы путешествовать по территории сказочного города было как можно удобнее, на ВДНХ ежедневно будет курсировать Новогодний экспресс.

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Разумеется, это далеко не все праздничные локации Киева. Только по данным КГГА в столице будет 14 новогодних локаций, в том числе районных. Кроме того, свои небольшие рождественские локации оборудуют и различные частные заведения Киева, например, "Арт-завод Платформа" и Osocor Winter Village.

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Что приготовили к новогодне-рождественским праздникам Львов, Одесса и Закарпатье, читайте в нашем отдельном материале.

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С наступающими праздниками и берегите себя!

Марина Григоренко