Особенности морского отдыха в Украине: цены "кусаются", а сервис не радует

Пока коронавирус все еще не дает возможности свободно путешествовать за границу, долгожданный летний отпуск можно провести на морском побережье Украины. УНИАН узнавал, какие курортные места можно посетить, почем нынче там арендовать жилье и чем можно разнообразить пляжный отдых.

Одесская область: 300 километров побережья

Одесса у большинства туристов, как правило, ассоциируется с морем. Но желающим отдохнуть от суеты мегаполиса, лучше выбраться в Одесскую область, особенность которой – благоприятные природно-климатические условия, разнообразные природные лечебные ресурсы, самая большая в Украине протяженность песчаных пляжей. Побережье региона – 300 км, вдоль моря – сотни баз отдыха, санаториев, отелей, часть которых с достаточно высоким сервисом и комфортом. Но цены разнятся.

Пожалуй, один из самых раскрученных и популярных курортов – поселок Затока в Белгород-Днестровском районе. Он расположен между Черным морем и Днестровским лиманом, на 22-километровой песчаной косе, и делится на районы, название которых соответствует одноименным станциям железной дороги: Центральный (Бугаз) район, Лиманский, Солнечный и другие.

В районе Затоки – множество коттеджей, баз отдыха и гостиниц – на любой вкус и цвет, в зависимости от предпочтений и достатка. Любителям комфорта придется раскошелиться – суточная стоимость люкса может достичь 4 тыс грн. Но, как утверждают местные жители, в частном секторе можно найти вариант от 150 грн в сутки с человека (без удобств), а с туалетом и душем – в два раза дороже.

Питание не предусмотрено (или за отдельные деньги), как, впрочем, в подавляющем большинстве "точек" размещения. Престижность не имеет значения. Хочешь кушать – плати. Однако здесь множество кафе и ресторанов, подобрать что-то "под себя" – не проблема.

Есть дискотеки, аттракционы и другие развлечения. Прельщает туристов также доступность Затоки: сюда легко можно добраться как на личном автотранспорте, так и маршрутке или электричке из Одессы. Но и отдыхающих – тьма. Говорят, за сезон поселок посещают до миллиона туристов.

Альтернатива Затоке – поселок Грибовка, который расположен всего в 30 км от Одессы и в 15-ти – от города Черноморск. Однако здесь есть нюанс – многие пансионаты и базы отдыха находятся на высоком склоне, что, разумеется, предполагает спуск (подъем) к морю, который даже по лестнице вряд ли осилят люди с определенными физическими особенностями или болезнями. В последние годы здесь развернули масштабную застройку – есть объекты, размещенные ниже линии обрыва, возле самого моря. Поэтому перед поездкой нужно уточнить географию выбранного места для отдыха.

Пляжи этого курорта – длинные и широкие, дно в море, в основном, пологое, а стоимость проживания в Грибовке несколько ниже, чем на затоковской песчаной косе. Цены зависят от уровня комфорта и расстояния до берега моря.

Например, на первой линии, в 30 метрах от воды, в высокий сезон можно снять стандартный двухместный номер за 1,2-2,5 тыс грн в сутки.

Можно найти что-то более экономное, например, отдых в деревянном домике, базу чуть дальше от берега – тогда отдых обойдется гривен в 400-500 с человека. Есть бюджетные номера (с удобствами на территории) за 800-900 грн в сутки и деревянные коттеджи. Перекусить можно в кафе, ресторане, которые есть в поселке или на территории баз отдыха, а в некоторых из них предусмотрены также кухни для самостоятельного приготовления пищи и мангалы-барбекю.

Проехать на курорт можно на маршрутных микроавтобусах из Одессы, рейсовым автобусом "Одесса – Овидиополь" или на собственном авто, но нужно быть внимательным – местные дороги изобилуют крутыми поворотами, спусками и подъемами.

Еще один курортный поселок – Сергеевка (в 80 км от Одессы) - известный также лечебными водами Шаболатского лимана. Стоимость проживания, в мини-гостинице - порядка 200 грн за койко-место. Можно остановиться в кемпинге (в 10 минутах от моря неспешным шагом), где двухместный номер без кондиционера – 600 грн в сутки. Или в санатории – 150-250 грн с человека.

Небольшой поселок Каролино-Бугаз находится рядом с Затокой. Известен широкими пляжами. Пансионаты и базы отдыха здесь различны по уровню сервиса и комфорту, хорошо развит частный сектор, где можно снять домик или комнату. Здесь меньше людей, чем в Затоке, соответственно, чище пляжи и вода, но значительно меньше магазинов, кафе и ресторанов. Это – более тихий отдых. Стоимость жилья – от 150 грн в сутки с человека или от 300 грн за номер, а номера в деревянных домиках – от 130 грн. В гостевом доме (к морю идти 10-15 минут) – от 450 грн до 2 тыс в сутки, в приличном мини-отеле – от 1 тыс грн за номер.

Курорт Лебедевка известен хорошими пляжами и соленым лиманом Бурнас. Цены на жилье начинаются от 120-150 грн в сутки. Но с развлечениями и количеством "точек" общепита похуже. Это отдых, скорее, для тех, кто хочет слиться с природой.

Своими чистыми пляжами популярен и поселок Курортное – на побережье Черного моря и Буджакского лимана. Здесь найдется место, чтобы поставить палатку, и не проблема снять "угол" в частном секторе или полулюкс в нескольких сотнях метров от берега.

Сюда приезжают туристы со всей Украины, есть жители ближнего зарубежья. На пляже – бары, из водных развлечений (как и везде) – катание на банане, скутеры, парашюты. В центре поселка – несколько кафе, продовольственный рынок. Цены на отдых в Курортном стартуют от 100 грн без удобств, но есть базы со всеми удобствами. Скажем, в частной усадьбе (в 200 метрах от моря) с минимальным количеством номеров есть комнаты на 2-4 человека, и даже обустроен номер-бочка – отдельный номер со своим двориком, кухней под навесом, душем и туалетом – во дворе. Есть отели на десятки номеров со всеми удобствами, с завтраком: цена от 790 до 2 тыс грн в сутки.

Куротный поселок Сычавка находится недалеко от известного курорта Коблево – на границе Одесской и Николаевской областей. Рядом с Сычавкой – автотрасса Одесса-Николаев, а курортная зона вынесена за пределы населенного пункта. Широкий пляж, базы отдыха – вдоль береговой линии. Цены здесь ниже, чем в Коблево.

Неплохой вариант – село Санжейка, с обрывов которого открывается отличный вид на море, в частности, на маяк – одну из местных достопримечательностей. В сравнении с Затокой здесь немноголюдно. В село часто приезжают на выходные или праздники. Больших баз отдыха здесь не много, зато развит частный сектор и обустроены мини-отели. Цена за номер от 950 грн, комфортабельные коттеджи дороже – до 4 тыс грн за сутки.

При планировании бюджета на любом курорте региона нужно учесть, что за питание нужно будет доплачивать, а рестораны (столовые) имеются не на всех базах отдыха. Зато практически всюду есть возможность готовить самостоятельно: на мангале или в обустроенной кухне. Цены на продукты питания и в ресторанах на раскрученных курортах "кусаются".

Вместе с тратами на развлечения неплохо иметь при себе сумму аналогичную той, которую планируете на жилье. Зато дефицит развлечений компенсируют экскурсии в другие населенные пункты. Из Грибовки, Затоки или другого курортного поселка можно отправиться в Одессу, например, в театр Оперы и балета, или в "украинскую Венецию" - город Вилково, в катакомбы села Нерубайское или в знаменитую Белгород-Днестровскую крепость.

Ну, и не стоит брать на веру уверения о "комфорте, как в Турции и Египте" (до этого уровня доросли далеко не все местные коммерсанты), а также – о "кристально прозрачном море и золотом песке". Ведь пляжи в области хоть и чище, чем в Одессе, но чистота прямо пропорциональна количеству отдыхающих, сбросам в море и качеству ливневой канализации, а она порой оставляет желать лучшего...

Николаевская область: цены на отдых в Коблево сравнимы с заграничными

В Николаевской области есть несколько мест, где можно отдохнуть на Черном море. Самые близкие от Николаева – Очаков и Черноморская коса, которые находятся примерно в 60 км от областного центра.

В Очакове можно арендовать квартиру или комнату в частном доме, а также остановиться на базе отдыха. Заплатить за комнату на двоих в так называемом гостевом доме недалеко от центра придется 1 тыс грн в сутки. Стоимость аналогичной комнаты на базе отдыха уже существенно дороже – от 1,5 тыс грн в сутки. При этом удобства (туалет и душ) находятся либо на территории, либо (в лучшем случае) на этаже. Двухместный номер со всеми удобствами и включенным в стоимость завтраком обойдется, как минимум, в 2 тыс грн в сутки.

Что касается питания, то в городе есть супермаркет и маленькие магазины, где можно приобрести необходимые продукты и самостоятельно готовить пищу. Также тут есть несколько недорогих кафе, в которых варят не только утренний кофе, а и предлагают полноценные обеды и ужины. Цены варьируются в зависимости от заведения, однако в среднем комплексный обед стоит 120-150 грн, а ужин 80-100 грн.

На Черноморской косе стоимость проживания в домике на базе отдыха стартует от 350 грн за двоих. В эту цену входит только проживание в строении глубоко советского происхождения, естественно, что без каких-либо удобств. Парковка автомобилей зачастую платная и составляет 20-30 грн в сутки.

В некоторых домиках есть таганок, подключенный к газовому баллону, поэтому возможность самостоятельно приготовить себе пищу присутствует. Правда, продуктовых магазинов здесь мало, а те, которые работают, торгуют, в основном, алкогольными напитками и соответствующими закусками. Ценник на питание в местных столовых примерно такой же, как в Очакове.

Из развлечений отпускникам доступен небольшой аквапарк, который находится как раз на границе Очакова и Черноморской косы. Входной билет в будние дни для взрослого стоит 450 грн, а для ребенка – 350 грн. В выходные тарифы возрастают для каждой категории на 50 грн.

Из Очакова на катере буквально за 20 минут можно добраться до еще одного курортного места – Кинбурнской косы. Билет на косу стоит 72 грн, обратный билет продают за 60 грн. Дело в том, что в стоимость билета на Кинбурнскую косу входит плата за услуги, предоставленные НПП "Белобережье Святослава" по организации краткосрочного отдыха на территории рекреационного участка.

Тут есть прекрасная возможность отдохнуть "дикарями" с палаткой и вечерними посиделками у костра. Территория обширная и малолюдная, поэтому укромное местечко почти всегда найдется. Однако, стоит помнить, что стоимость продуктов, а особенно питьевой воды, здесь на порядок выше, чем в городе, а ассортимент предлагаемых к продаже товаров сильно ограничен.

Если продвинуться немного вглубь косы, то в селе Покровка есть гостевые дома, предлагающие однокомнатные номера для двоих человек без питания по цене от 1 тыс грн в сутки. Стоимость полноценного трехразового питания в ресторане при гостевом доме составляет 450-500 грн на одного взрослого в сутки.

Цены на отдых на побережье в селе Рыбаковка, а также находящихся неподалеку селах Морское и Луговое, идентичны ценам на Черноморской косе. Средняя стоимость номера без удобств и питания для двух человек составляет 350 грн. Хотя можно найти и более дешевый вариант. Так, в бывшем детском лагере можно снять номер с двумя кроватями всего за 200 грн в сутки.

С питанием все аналогично. Можно готовить самостоятельно, покупая продукты на местном рынке, а можно заказать комплексный обед или ужин в столовой на базе отдыха. Диапазон цен от 80 до 150 грн с человека.

Самый дорогой из всех причерноморских курортов Николаевской области находится в поселке Коблево. Так, двухместный номер без удобств на базе с еще советской инфраструктурой обойдется 500 грн. За номер с туалетом и душем придется выложить уже 900 грн. На большинстве здешних баз отсутствует возможность самостоятельного приготовления пищи. Стоимость трехразового питания в столовой на базе составляет 250-300 грн на одного человека в сутки.

Новые пансионаты предлагают комфортные двухместные номера со всеми удобствами и современной мебелью по цене 1000-1200 грн в сутки. Стоит подчеркнуть, что хоть такие базы и предлагают более комфортный отдых, однако номера у них очень маленькие (примерно 15 кв. м.), а внешне строения больше похожи на бараки или дешевые американские мотели, чем на современные строения.

Действительно хорошие люкс-коттеджи, уровень сервиса в которых сравним с отелями Турции и Египта, предлагают комфортные двухместные номера по цене 2500-3000 грн с питанием. На территории таких заведений уже есть бассейн с лежаками, бар на свежем воздухе и, в большинстве случаев, услужливый персонал. Однако, в отличии от курортов на Красном и Средиземном морях, чистотой воды Черное море в Коблево похвастаться не может. Поэтому, независимо от уровня комфортности жилья, все отдыхающие вынуждены пользоваться одним и тем же пляжем и купаться в одном и том же водоеме.

Развлекательных заведений в Коблево в избытке. Есть тут и бары, и рестораны – типичные и особо ничем на отличающиеся друг от друга. На что действительно стоит обратить внимание, так это на местные аквапарк и дельфинарий. Цена входного билета в аквапарк для взрослого составляет 800 грн, для ребенка 600 грн. Аквапарк большой, горок много, есть лежаки и зонтики.

Посмотреть представление в дельфинарии стоит 350 грн для взрослого и 250 грн для ребенка. За фото и купание с дельфинами надо платить отдельно. В частности, чтобы сфотографироваться с морским млекопитающим на помосте нужно заплатить 250 грн, а за фото в воде придется выложить 1 тыс грн. Искупаться с дельфином на протяжении 5 минут стоит 1,5 тыс грн.

Херсонская область: не морем единым

Один из самых популярных курортов Херсонской области на Черном море – Железный порт. Он расположен почти в 100 километрах на юг от Херсона и является экологически чистым курортным местом – здесь нет вредного производства и портов. А воздух, благодаря уникальному смешению степных и морских масс, – целебный.

Море в Железном порту имеет ровную линию, без заливов и мысов. Прогревается достаточно быстро, однако во время штормов и под влиянием холодных течений температура воды может резко снижаться. Пляжи на курорте песчаные с пологим входом.

В Железном порту большой выбор жилья – от бюджетного до премиум-класса.

В частности, в этом году размещение в частном секторе с удобствами на территории на одного человека в сутки составляет от 100 до 250 грн, а номер с собственным санузлом обойдется от 300 до 750 грн. Жилье премиум-класса на первой береговой линии будет стоить примерно 1500 грн в сутки.

Питаться можно в кафе и ресторанах, ночных клубах. Некоторые частные отели и пансионаты могут предложить трехразовое питание примерно за 300 грн в сутки за одного человека. Однако большинство из них оборудованы кухнями для самостоятельного приготовления пищи.

Среди развлечений курорта – современный аквапарк, луна-парк с аттракционами. Кроме того, можно обучиться дайвингу, взяв на прокат необходимое сооружение.

Не менее популярные места (особенно, для отдыхающих с детьми) – Геническ и Арабатская стрелка.

Последняя тянется от материка вглубь моря. С одной стороны этой косы-полуострова – Азовское море. С другой – озеро Сиваш. На юге косы можно себя почувствовать немножко в Крыму. Ведь вдоль всей Арабатской стрелки проходит путь из Геническа на Керченский полуостров. И дороге этой скоро 200 лет.

Главная "фишка" отдыха на Арабатской стрелке – экологичность. Все поселки курортной зоны далеко от каких-либо промышленных центров, больших городов или дорог. Теплое мелкое море, множество озер, в которых добывают соль, лечебные грязи и термальные бассейны – все это отдых на Арабатке.

Цены стартуют от 100 гривен за человека в сутки за номера с удобствами "на территории". Стандартное проживание, в среднем, 300 гривен в сутки с человека. Но здесь можно и шикануть – экоапартаменты с двумя комнатами и кухней можно арендовать за 3-4 тыс гривен в сутки.

Вся курортная территория сосредоточена на удовлетворении запросов туристов. Здесь множество кафе, баров, магазинов, торговых киосков и т.д. Условно Арабатскую стрелку можно поделить на три части. Геническая горка – ближе к материку, здесь сосредоточено множество развлечений, рестораны, кафе, бары, в том числе на набережной. Есть луна-парк, работают дискотеки.

Поселок Счастливцево – самая середина Арабатской песчаной косы. Здесь все похоже на Геническую горку. А вот поселок Стрелковое – место тихое, можно сказать, глухое. Идеально для единения с природой, отдыха вдали от суеты и скопления народа. За южной границей поселка начинается многокилометровая полоса дикого берега. Людей здесь не встретишь, пока не упрешься в украинский блокпост.

Пляжи Геническа – песчаные, с примесью мелкой ракушки. Море мелкое и теплое. Подходы к нему есть вдоль всего берега, но наиболее комфортным местные жители считают Центральный городской. Этот пляж еще называют "Детским". Такое название он получил из-за глубины – первые метров 150 взрослому человеку воды может быть, максимум, по пояс. Пляж обустроен кабинками для переодевания, биотуалетами, теневыми навесами, есть зонты от солнца и прокат лежаков. Здесь – стандартный для украинских курортов набор развлечений – водные горки, катание на бананах, тюбингах, катамаранах. На пляже есть несколько кафетериев.

Впрочем, и "дикие", необустроенные с инфраструктурной точки зрения полоски песка в Геническе в туристический сезон заполнены "под завязку". Один из таких – дикий пляж возле маяка, с каменистым входом в воду. Собственно, маяк 1879 года – единственная его достопримечательность. Еще один дикий пляж называют "Каменным". Он тянется вдоль набережной Геническа от одного из выездов из города до Центрального пляжа. Эти чуть больше 1,5 км очень живописные, но никаких удобств для отдыхающих – раздевалок, лежаков или навесов – здесь нет. В некоторых местах лишь обустроены несколько лестниц, облегчающих подход к морю. Зато здесь есть водные горки, организовано катание на катамаранах, бананах и тюбингах. Из еды – местные продавцы разнообразной "курортной" снеди – вареной кукурузы, самсы, пахлавы, сладостей и напитков.

Номер без удобств (туалет и душ либо на этаже, либо на улице) в Геническе можно снять за 100 грн с человека в сутки. Для самостоятельного приготовления пищи, как правило, есть общая кухня. За 250 грн с человека в сутки можно претендовать на номер с удобствами (санузел с горячей водой). В таких номерах может быть оборудована кухонная зона.

Цены на квартиры стартуют от 500 грн в сутки за однокомнатный вариант. В основном, в центральной части города, в 10-15 минутах ходьбы от моря. А вот апартаменты в гостевом доме, где предусмотрены еще зоны отдыха с бассейном, беседки с мангалами и т.д. можно снять за 1500 грн и выше за номер в сутки.

Кроме пляжа в Геническе можно отдохнуть в нескольких парках. Вечером в городе открываются ночные клубы и работают пляжные дискотеки. Многие отели помогают в организации поездок в аквапарки, дельфинарий или зоопарк "Сафари-Парк", а также просто экскурсии по югу Херсонской области.

К слову, если планируете посещение заповедника "Аскания-Нова", проще бронировать посещение не самостоятельно, а через отель или местных турагентов. Дело в том, что заповедник проводит запись посещений именно через последних. И если вы самостоятельно приедете на сафари, к примеру, на 8 утра, может случиться, что вам предложат время посещения заповедника только к 5 вечера.

Еще одним известным курортным городом региона является Скадовск, находящийся в 94 километрах от Херсона.

Берега Скадовска омывают воды Джарылгачского залива. Здесь широкие песчаные пляжи, очень пологий вход в море, чистая и теплая вода. Для отдыха с детьми – то, что надо. Также морская вода и воздух на курорте насыщены йодом, бромом и другими полезными микроэлементами. Здесь находятся более 80 оздоровительных учреждений, треть из которых – для детей.

Пляжи Скадовска оборудованы теневыми навесами, есть пункты проката шезлонгов. Береговая линия курорта условно разделена на две пляжные зоны: Центральный пляж и Восточный, или Детский. На центральном пляже всегда многолюдно, поэтому там вода и песок грязнее. На Детском пляже вода чище, здесь спокойней, меньше развлекательных заведений и аттракционов.

Выбор жилья в Скадовске разнообразен. На берегу моря находятся санатории, базы отдыха и пансионаты. Дешевле можно отдохнуть в частном секторе – домовладениях и мини-отелях. В частности, жилье с удобствами на территории будет стоить до 200 грн в сутки с человека, номер с удобствами – от 200 до 600 грн, апартаменты в отеле с бассейном – от 600-700 грн и выше, однокомнатная квартира – 500-800 грн.

В Скадовске – множество заведений общественного питания, а также уличных точек фаст-фуда. Комплексный обед в кафе может обойтись в 150-200 грн на одного человека. Кроме того, многие пансионаты, отели и частный сектор предлагают организованное питание. Те, кто решил самостоятельно готовить еду на отдыхе в местах проживания, могут приобрести продукты на рынке и магазинах.

Интересно провести время в Скадовске можно в аквапарке "Акватория", дельфинарии "Акварель", парке развлечений "Остров Сокровищ", а также научиться серфить или просто сходить в ночной клуб.

Чтобы разнообразить свой отдых в Скадовске, можно посетить единственный необитаемый остров во всей центральной Европе – Джарылгач. Здесь нетронутая природа, красивые пустынные пляжи, белоснежный песок и кристально чистая вода. Расстояние между Скадовском и островом составляет 9 км. Попасть на него можно из порта "Скадовск" на катере или теплоходе. Цена билета в обе стороны стартует от 150 грн. Любителям "дикого отдыха" можно обустроиться на острове в кемпинговом городке. За неделю пребывания в нем придется заплатить от 3 тыс грн за человека. Точная цена будет зависеть от туристических принадлежностей (палатка, спальник, каремат, постель), которые у вас есть или вам понадобятся. Здесь организовано 3-х разовое питание. На территории кемпинга есть душевые и туалетные кабинки, оборудованные теневые и обеденные зоны.

Также из Скадовска можно отправиться в одно из наиболее популярных туристических направлений юга Украины – биосферный заповедник "Аскания Нова". Там можно посетить несколько экскурсий и увидеть множество животных и птиц, которые свободно обитают в заповеднике.

Есть еще несколько интересных мест, посетив которые, можно разнообразить отдых на море в Херсонской области. Среди них – Лемурийское розовое озеро, находящееся возле села Григоровка Чаплинского района. Вода в нем очень соленая и обогащена различными минералами, а розовый цвет является результатом жизнедеятельности водорослей Дуналиелла.

Тем, кто желает насладиться пустынными пейзажами, стоит посетить находящуюся неподалеку от "Аскании Новой" Олешковскую пустыню, а любителям гор можно съездить на Херсонский гранд-каньон.

Запорожская область: нашествие медуз и комаров

Бердянск и Кирилловка – наиболее популярные украинские курорты на Азовском море. Ежегодно сюда приезжают миллионы туристов, несмотря на отсутствие нормального сервиса, заоблачные цены и жлобство местных предпринимателей. В этом году к "букету" добавилось еще и нашествие медуз и комаров.

Цены на жилье в Бердянске и Кирилловке, по сравнению с 2020-м годом, практически не изменились. Лишь в некоторых случаях местные предприниматели просят за аренду комнат на 10-15% больше, чем в прошлом сезоне. Традиционно дороже всего арендовать жилье с начала июля до середины августа, уже ближе к началу осени и с завершением сезона отпусков апартаменты станут дешевле примерно на 30%.

Сегодня же жилье эконом-класса в Бердянске обойдется курортникам в 80-100 гривен с человека в сутки. За эти деньги можно арендовать комнату в так называемых гостевых домах практически у моря. Однако следует учитывать, что в таких номерах практически нет никаких условий – ни кондиционера, ни телевизора. Кухня (и посуда по желанию) – здесь общая, туалет и душ находятся во дворе

За 450-500 гривен в сутки можно снять комнату на базе отдыха или в пансионате. Здесь условия немного получше, в номерах больше мебели и есть кондиционеры. Однако, санузел также общий, хотя и находится не на улице, а на этаже, где сдаются апартаменты. Есть на запорожских курортах и так называемые люксовые гостиницы и базы отдыха. На территории некоторых из них есть бассейны, теннисные корты, спортивные и детские площадки, салоны красоты, спа и т.д. На таких объектах диапазон цен очень широк: от 1200 до 5-7 тысяч грн за номер в сутки.

На цену аренды жилья также влияет и близость к морю: чем дальше – тем дешевле. Также в Бердянске можно снять квартиру – цены стартуют от 500 гривен в сутки.

В Бердянске и Кирилловке много разнообразных кафе, баров, ресторанов. Кроме этого, на указанных курортах есть аквапарки, дельфинарии и луна-парки. В Бердянске также работает зоопарк, цена входных билетов – 250 для взрослых и 200 – для детей.

В этом году отдыхающие в буквальном смысле сходят с ума от нашествия комаров. И если для Кирилловки эта беда не стоит так остро, то в Бердянске насекомые просто заедают. Туристы, которые постоянно здесь отдыхают, говорят, что никогда раньше такого не было.

По информации экоактивистов, проблема в том, что раньше в преддверии курортного сезона местные власти насекомых травили. Но в этом году, по словам бердянских чиновников, они не успели провести конкурс и установить подрядчика, который бы выполнил эти работы. В связи с этим насекомых начали травить слишком поздно. Кстати, на борьбу с комарами власти выделили почти 800 тыс. грн.

Подрядчик уверяет, что комаров травит добросовестно и потратил уже все деньги, предусмотренные на это, но из-за резких перепадов погоды – то сильные ливни, то невероятная жара – насекомые начали активно размножаться. Важную роль играет и лиман, который находится недалеко от курортного города и где, собственно, и живут "стаи" комаров.

В разгар сезона курортникам ничего не оставалось, как раскупить в магазинах все средства от насекомых. Но хватило не всем. Из-за этого на местных пляжах появилась новая оригинальная услуга – всего за 5 гривен отдыхающих могут побрызгать специальными средствами.

Кстати, продают на пляжах не только защиту от насекомых, но и... тень. Так, чтобы полежать под грибком или специальным навесом, надо заплатить неизвестным лицам от 10 до 15 гривен в час. Кстати, никаких документов у так называемых предпринимателей на пляжную землю или предпринимательскую деятельность нет, однако они уверяют, что вложили деньги в грибки и навесы.

Кроме комаров и навязчивых предпринимателей, Кирилловку и Бердянск объединяет еще одна серьезная беда – нашествие медуз. Уже несколько лет подряд эти создания в буквальном смысле терроризируют отдыхающих и портят им отдых.

По словам экоактивистов, причина этому – изменение климата и повышение уровня солености Азовского моря. Именно в сочетании с постоянной жарой это создает идеальные условия для медуз.

Местные волонтеры, как могут, пытаются спасать пляжи и море – они вручную тоннами собирают медуз, вывозят их на свалку, однако пока ситуацию это не спасает.

Очередной мониторинг цен и условий на основных морских курортных локациях Украины показал, что отдохнуть можно и бюджетно, и с размахом. Однако уровень сервиса и экология однозначно желают лучшего.

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