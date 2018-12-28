Зимняя Сходница: сказочный уголок в горах всего в двух часах езды от Львова

Бальнеологические источники Сходницы

Хотя Сходница и расположена едва ли не в самой живописной части Карпат, манит туристов сюда в первую очередь совсем не это. Отличительной особенностью Сходницы и ее главным преимуществом перед другими курортными уголками Карпат являются целебные бальнеологические источники.

Сходница может похвастаться ценным набором минеральных вод, который насчитывает не менее 38 источников. Химический состав воды в этих источниках разный, поэтому каждый отдыхающий сможет подобрать себе то, что необходимо именно ему. При помощи многочисленных исследований было установлено, что минеральные воды Сходницы успешно лечат заболевания почек и печени, солевые диатезы, повышенную и пониженную кислотность желудка, малокровие, сахарный диабет и другие болезни. В то же время пить все подряд строго не рекомендуется. Только после консультации с врачом.

Особый интерес для туристов, отправляющихся в Сходницу, представляют источники железистых вод, аналогов которым в Украине нет. Эти воды особенно помогают в выведении из организма радионуклидов, предотвращают поглощение радионуклидов тканями костей, одновременно возобновляя гемоглобин и нормализуя энергетический и пластический обмен в организме.

Для тех же, кому лечить пока ничего не нужно, в Сходнице найдутся источники и для косметических процедур. Например, вода из источника №357 с высоким содержанием глицерина используется для умываний и обтираний. Она хорошо увлажняет кожу, насыщает необходимыми элементами, придает гладкость и свежий вид.

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В то же время следует учесть, что в отличие от того же Трускавца, где вы набираете без очереди воду в удобных бюветах, в Сходнице вам предстоит отправиться в лес, в котором находится несколько разных природных источников, и выстоять очередь. Так как напор воды там очень маленький, то порой скапливается приличное количество желающих подлечиться.

Иногда на различных туристических сайтах можно встретить отзывы о том, что особо предприимчивые бабушки отправляются к источникам с утра пораньше, набирают воды в бутылки и тут же ее продают тем, кто не хочет терять свое время на ожидание в очереди. Правда, лично мной такие «предпринимательницы» замечены не были.

Если же у вас вдруг появится желание купить воду, чтобы не стоять в очереди, следует помнить, что продолжительность жизни полезных веществ в ней невелика. А потому есть вероятность, что никакого позитивного эффекта это вам не принесет. По этой же причине не стоит набирать воды на про запас, как это любят делать некоторые туристы, создавая при этом еще большие очереди со своими пятилитровыми баклажками для воды.

Проживание в Сходнице

В Сходнице доступны множество отелей и маленьких домиков на любой вкус, кошелек и количество людей в компании. Лично я рекомендую небольшие апарт-отели, в которых можно комфортно расположиться вдвоем либо же всей семьей или с друзьями, при этом даже не встречаясь с другими постояльцами. Каждый номер в таких отелях представляет собой небольшую квартиру-студию, в которой есть все необходимое.

Цены в таких отелях колеблются в пределах 600 грн за сутки за номер на двоих. Однако стоит учесть, что как правило стоимость проживания повышается практически в два раза на время новогодних и рождественских праздников, а затем снова снижается примерно после 20 января.

Цены на 4-звездочные отели в Сходнице колеблются в пределах 1700-2300 грн за двухместный номер.

Полезный совет туристам: бронировать отели лучше всего сразу на въезде в поселок. Дома здесь располагаются на небольшой возвышенности, поэтому из отелей, находящихся на этой линии, открывается просто потрясающий вид на всю остальную часть Сходницы.

Что попробовать в Сходнице

Хозяин отеля, в котором мы жили, посоветовал нам отправиться на главный рынок и обязательно попробовать местные колбасы и запеченное мясо. Стоит сказать, что такого разнообразия нельзя найти, наверное, ни на одном киевском рынке. Запеченный кролик, рулеты из домашней птицы, все виды кровянки и даже сложно вспомнить чего еще, были представлены здесь по очень низкой цене. Согласитесь, мало где в Киеве, можно найти свежайший рулет из домашней индейки за смешные 90 грн за килограмм. Те несколько дней, что мы провели в Сходнице, мы питались, практически одним мясом, но не перепробовали, наверное, и половины из представленного ассортимента.

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Также в Сходнице можно попробовать традиционные карпатские наливки: калгановку, грушевку, херновку, зубровку и другие. Они имеют весьма разнообразные вкусовые качества и хорошо согревают. Однако если вы все же едете в Сходницу исключительно с целью поправить здоровье минеральными водами, то перебивать себе диету спиртными напитками, пожалуй, не стоит.

Развлечения в Сходнице

Инфраструктура в Сходнице не слишком развита, но в этом и заключается ее очарование. Здесь практически отсутствует автомобильный траффик – улицы тихие и спокойные. Не нужно никуда спешить, можно спокойно и размеренно прогуливаться про заснеженным улочкам, рассматривая маленькие домики и небольшие уютные кафешки и магазинчики.

В самом поселке обязательно стоит осмотреть местные церкви, особенно старинную Церковь святого Николая с колокольней, расположенную на горе.

Конечно же, стоит обязательно устроить пешую прогулку по хвойным лесам. Ели здесь очень старые и действительно огромные. А когда они еще и засыпаны сверкающим снегом - зрелище открывается поистине сказочное. К слову, на прогулку можно прихватить с собой санки. Их можно взять на прокат в отеле или у кого-нибудь из соседей по домику, в котором вы живете. Обычно их сдают в аренду за 100-150 грн на целый день.

Кроме того, во время отдыха в Сходнице обязательно стоит посетить национальный природный парк «Сколевские Бескиды», расположенный в часе езды от поселка. Здесь вы сможете вдоволь налюбоваться потрясающе красивыми горами, живописными долинами и чистейшими горными реками. Наивысшей вершиной Сколевских Бескидов является гора Парашка. Ее высот - 1268,5 м.

Легенда гласит, что гора названа в честь Параски - дочери (по другой версии – жены) князя Святослава Владимировича, сына Владимира Великого, которая была убита на этой горе дружинниками Святополка Окаянного в 1015 году.

Парашка является популярным объектом туризма, потому здесь доступен и маркированный туристический маршрут. Так что можно не бояться, что вы потеряетесь (хотя все же лучше, чтобы хоть один человек из вашей компании умел ориентироваться на местности).

Ну, а основным развлечением в Сходнице зимой является, конечно же, катание на лыжах. Неподалеку от Сходницы находятся сразу несколько горнолыжных комплексов, самые популярные из которых - «Буковица», «Плай» и «Крутогир».

«Крутогир». Горнолыжный курорт «Крутогир» находится в Восточных Бескидах карпатских лесов. Этот комплекс подходит для семейного отдыха, для тех, кто только учится кататься на лыжах и более опытных спортсменов. Уровень сложности трасс - средний. Своим посетителям «Крутогир» предлагает: две бугельные трассы (200 м и 500 м). Стоимость проката лыжного снаряжения: 100 грн/2 часа, 150 грн - целый день.

«Плай». Именно сюда стоит ехать тем, кто становится на лыжи впервые, ведь здесь есть трассы, расположенные на пологих склонах, которые менее экстремальны, чем трассы «Крутогора».

На склонах комплекса всего доступны шесть трасс, предназначенных для катания на лыжах и сноубордах. Самая длинная из них - 1,2 километра. Перепад высот составляет 260 метров. Есть 350-метровая учебная трасса и 350-метровая детская трасса.

Цены на «Плае» будут выше, чем в «Крутогоре». Так, ски-пасс на целый день тут стоит 600 грн по будням и 720 грн в выходные дни. За суточную аренду горнолыжного комплекта или сноуборда придется отдать от 150 грн.

«Буковица». Горнолыжный курорт «Буковица» открыли совсем недавно - в 2016 году. Это означает, что все оборудование комплекса новое и современное, а это является очень большим преимуществом. Здесь есть две трассы длинной в 1000 и 900 метров.

Дневной абонемент на ГК "Буковица" стоит 480 грн по будням и 530 грн в выходные дни. Стоимость проката лыжного комплекта – 200 грн.

Как добраться до Сходницы

Добраться до Сходницы можно на электричке «Львов – Трускавец» (стоимость билета - 100 грн), а дальше на маршрутке «Трускавец – Сходница» с железнодорожного вокзала Трускавца. Ее остановка расположена сразу за путями. Также с пригородного вокзала Львова ходит автобус «Львов – Сходница». В Трускавец также идет прямой поезд из Киева. Билет на него стоит 179 грн (плацкарт) или 500 грн (купе).

Кстати, если вы вдруг опоздали на маршрутку или просто поздно возвращаетесь с лыжной трассы, можно смело рассчитывать, что вас подвезут на попутке. Местные жители очень открытые, отзывчивые, и лично мы пару раз оказывались в ситуации, когда случайные знакомые с радостью нас выручали и довозили до нужного места. И именно гостеприимство жителей Карпат всегда делает путешествие по Западной Украине такими приятными.

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Напоследок хочется сказать, что Сходница – это идеальное место для поездки на выходные с семьей. Долгие прогулки по невероятно красивому хвойному лесу подарят вам незабываемые совместные эмоции и очень сблизят вас. А вода из целебных источников поможет вам перезарядиться и подарит энергию и силы на год вперед.

Ольга Броскова