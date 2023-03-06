Самым доступным для отдыха европейским городом назвали Подгорицу в Черногории, а самым дорогим – швейцарский Цуг.

Туристические эксперты предупредили туристов о самых дорогих и самых дешевых европейских городах для отдыха в 2023 году.

Как пишет Express, в этом году на фоне экономического кризиса, охватившего большинство стран мира, туристам стоит более тщательно подходить к выбору места для отдыха. Тем же, кто хочет сэкономить, советуют обратить внимание на менее популярные направления.

"Изучение городов, которые могут быть не самыми популярными вариантами, может стать отличным способом получить максимальную отдачу от затраченных средств, а также получить новые романтические и культурные впечатления для вас и ваших близких", – отметил представитель одной из крупных британских туристических фирм.

При этом туристам предлагают обращать внимание не только на расстояние до пункта назначения от мест постоянного проживания, но и на тамошние цены, ведь нередко по направлениям с дешевыми авиабилетами могут буде более высокие расходы на питание, проживание и другие сопутствующие расходы.

Топ-10 самых доступных городов Европы для отдыха в 2023 году

1. Подгорица, Черногория.

2. Скопье, Северная Македония.

3. Дебрецен, Венгрия.

4. Сегед, Венгрия.

5. Варшава, Польша.

6. София, Болгария.

7. Люблин, Польша.

8. Тузла, Босния и Герцеговина.

9. Белград, Сербия.

10. Прага, Чехия.

Топ-10 самых дорогих городов Европы для отдыха в 2023 году

1. Цуг, Швейцария.

2. Цюрих, Швейцария.

3. Рейкьявик, Исландия.

4. Тромсе, Норвегия.

5. Базель, Швейцария.

6. Копенгаген, Дания.

7. Осло, Норвегия.

8. Лозанна, Швейцария.

9. Женева, Швейцария.

10. Ставангер, Норвегия.

Как сообщал УНИАН, ранее влиятельный туристический ресурс European Best Destinations назвал лучшие направления для путешествий по Европе в 2023 году. Возглавила рейтинг польская Варшава.

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