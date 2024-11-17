Такая местность привлекает туристов не только своей красотой, но и необычными сувенирами.

На протяжении десятилетий озеро Комо в Италии было популярным местом отдыха для мировых звезд. В частности там отдыхали Мадонна, Джордж Клуни, Брэд Питт и многие другие известные личности, пишет Express.

В прошлом году Италия приняла почти 86 млн туристов, среди них самым популярным направлением стало именно это озеро.

"Его репутация стала настолько большой, что теперь одна из компаний решила представить на рынке интересный сувенир, чтобы продавать его туристам, которые любят этот регион. ItalyComunica продает 400-мл баночки "аутентичного воздуха из озера Комо" за 9,99 евро (8,31 фунта стерлингов), описывая продукт как "идеальный и роскошный сувенир"", - отметили в материале.

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В издании подчеркнули, что популярность озера Комо натолкнула на идею маркетолога Дэвида Абагнейла, который до этого продавал плакаты с изображением озера в Интернете.

Отмечается, что в интервью CNN представитель компании поделился, что Абагнейл стремился создать "сувенир, который можно было бы легко перевозить в багаже туристов".

Сам Дэвид отмечал, что концепция банок, в которых нет жидкости, создает нечто совершенно новое и ближе к памяти, чем к настоящему продукту.

"Это не продукт, это ощутимое воспоминание, которое вы можете носить в своем сердце", - подчеркнул представитель компании.

В то же время не все разделяют такое видение продукта. В частности мэр города Комо Алессандро Рапинезе хотел бы, чтобы посетители забирали домой сувениры, которые бы напоминали о мастерстве местных жителей, к примеру, шелковый шарф.

"Это новая идея, да, но она не для всех. Как мэр одного из красивейших городов Италии, если кто-то хочет взять немного воздуха домой, я не вижу в этом никаких проблем, если они также привезут с собой хорошие воспоминания об этой местности", - подчеркнул Рапинезе.

В свою очередь в компании ItalyComunica рассказывают, что туристы, которые покупают сувенир, могут использовать его, как пожелают, например, сделать из банки подставку для карандашей.

"Жестянки не доступны в Интернете, их можно найти только в местных магазинах вокруг озера, чтобы способствовать развитию туризма в этом регионе", - предупредили в Express.

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Как писал УНИАН, два украинских села Урич на Львовщине и Ворохта на Ивано-Франковщине вошли в список "Лучших туристических сел" в 2024 году по версии Всемирной туристической организации ООН. Сейчас в рейтинг The Best Tourism Villages входит 254 поселка из разных стран мира.

Также был назван невероятный остров в Италии, где люди могут доживать до 100 лет и более. В частности речь идет о Сардинии, которая является домом одной из "голубых зон" в мире.

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