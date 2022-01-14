Безвиз для британцев продлен до 30 января 2023 года.

Президент Владимир Зеленский продлил безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через украинскую территорию для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Об этом говорится в указе главы государства №12/2022, размещенном на его официальном сайте.

"Продлить безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней, до 30 января 2023 года", - указано в документе.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Великобритании сроком на 1 год в конце января 2020 года. Это было сделано с целью развития практического партнерства между Украиной и Британией. В прошлом году глава государства продлил безвиз для британцев до 30 января 2022 года.

Отметим, что украинцам для въезда в Великобританию нужно получать визу.

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