В Лукке есть несколько интересных достопримечательностей, которых почти не осталось в Италии.

Если вам не повезло получить отпуск летом, это не значит, что отпуск в октябре не может быть интересным и приятным. В Европе есть немало интересных мест, которые лучше всего посещать именно осенью - когда уже нет безумной жары и толп туристов.

Как пишет Express, город Лукка в итальянском регионе Тоскана относится как раз к такому типу мест. Дополнительным преимуществом является то, что этот город не так популярен у туристов, как Венеция или Пиза, а потому гораздо интереснее.

Когда-то это был процветающий центр производства шёлка, и до сих пор Лукка сохраняет заметную атмосферу Средневековья в своей архитектуре. Здесь даже сохранилась каменная стена, окружавшая старый город. Такое мало где можно увидеть в современной Италии.

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Лукка может похвастаться огромным количеством красивых пизанско-романских церквей в потрясающих мраморных цветах. Также многих восхищает тихая изысканность и спокойствие, которые царят на улицах этого города.

В октябре температура воздуха здесь составляет около 21 градуса тепла, что является идеальным для пеших прогулок по улицам города и осмотра исторических памятников.

Лукку можно осмотреть с большой высоты, если подняться на Торре Гуиниджи - последнюю башню, оставшуюся в городе. С ее вершины открываются впечатляющие панорамные виды.

Как и везде в Италии, в городе Лукка стоит попробовать местные фирменные блюда, в частности необычный сладкий тарт из шпината и мангольда с кедровыми орешками и равиоли из каштановой муки. Те, кто любит сладкое, захотят попробовать буччеллато, сладкий хлеб с изюмом и анисом, который берет свое начало еще с римских времен.

А если вы любите бокал вина, некоторые сорта Lucchesi варьируются от насыщенного красного Montecarlo di Lucca до нежного белого Colline Lucchesi.

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