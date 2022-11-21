Зимой можно хорошо отдохнуть на пляжах Испании, Португалии, Греции и не только.

Европа обычно не является первым выбором для путешественников, которые ищут теплые пляжи зимой, однако несколько отличных вариантов там отыскать все же можно.

Как пишет Travel Off Path со ссылкой на данные Holidu, захватывающие дух побережья с чистой водой и белым песком, которыми зимой наконец можно наслаждаться без привычных летних толп отдыхающих, можно найти сразу в нескольких европейских странах.

Топ-6 пляжей Европы, где тепло даже зимой:

1. Лос Кристианос, Тенерифе, Испания. Когда дело доходит до теплой погоды и пляжей в Европе, Испания обычно первой приходит на ум. Лучшим и самым теплым пляжем живописного Тенерифе, который является самым большим из Канарских островов Испании, считается Лос-Кристианос со средней зимней температурой 20,6ºC и большим количеством солнечных часов. Есть и другие близлежащие пляжи с очень похожей температурой, такие как Адехе, Лас-Гальетас, Эль-Медано, Гранадилья-де-Абона, Лос-Гигантес и Гия-де-Исора.

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2. Гзира, Мальта. В красивом прибрежном городе Гзира есть отличные места для купания, рестораны, отели, красивая архитектура и многое другое – туристы могут даже отправиться в тур по "Игре престолов". Рядом с Гзирой путешественники также могут посетить такие пляжи, как Каменный пляж, чтобы полюбоваться великолепными видами, или насладиться невероятно чистой голубой водой на пляже Фон-Гадир. Средняя температура зимой составляет 18ºC, а самый холодный месяц – февраль.

3. Сиракузы, Сицилия, Италия. Когда дело доходит до поездки в Европу, Италия всегда является разумным вариантом. Теперь, когда новые скоростные поезда соединяют больше городов, путешественникам становится проще передвигаться по стране. Когда дело доходит до теплых направлений, конечно, стоит ехать на юг. В Сиракузах путешественники найдут самые уютные места на итальянском побережье. Это направление предлагает очаровательные исторические здания, прекрасные общественные пляжи, такие как Оази Джельсоминето, с чистой водой и прекрасным песком, а также хорошую погоду выше 16ºC с солнечными днями.

4. Агиос Николаос, Крит, Греция. Остров Крит идеально подходит для посещения круглый год, и есть необычные пляжные направления, такие как Агиос Николаос, которые также прекрасны для посещения зимой. В этом курортном городе есть красивое озеро, бурная ночная жизнь и великолепные пляжи, такие как Аммуди Б, Китроплатия Б, Аммос Б и Гардорос Б. Это идеальное место для тех, кто ищет особое сочетание гламура, истории и великолепных пляжей. Мягкий климат делает его особенно приятным зимой – средняя температура около 16,4ºC.

5. Луш, Алгарве, Португалия. Те, кто воспользуется дешевыми зимними билетами в Лиссабон, могут отправиться немного южнее и добраться до живописного Прайя-да-Луш. В этой причудливой рыбацкой деревушке есть отличные пляжи со спокойной и чистой голубой водой и песком, где очень комфортно отдыхать в декабре и январе. Это идеальное место, чтобы насладиться видом на океан, великолепными закатами и солнечными часами. Средняя зимняя температура в этом месте составляет 15,8ºC, а местная атмосфера идеально подходит для спокойного и расслабляющего отдыха.

6. Малага, Испания. В Малаге, еще одном замечательном зимнем курорте Испании, есть все необходимое для идеального отдыха. Хотя средняя зимняя температура составляет 16ºC, здесь есть много зимних дней, когда температура может подниматься выше 20ºC. Этот очаровательный прибрежный город чрезвычайно популярен летом, но и зимой здесь есть что предложить: знаменитый пляж Плайя-ла-Малагета, музей Пикассо, потрясающие замки, рестораны для гурманов и многое другое.

Как сообщал УНИАН, ранее стали известны города Европы с лучшими рождественскими ярмарками в этом году.

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