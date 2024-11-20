Опытный летчик рассказал, как авиаконструкторы пришли к пониманию, что в самолетах нельзя делать квадратные окна.

Если вы летали в самолете, то наверняка обращали внимание на то, что окна в нем округлой формы. Пилот-ветеран, который ведет популярный TikTok-блог "Капитан Стив" об авиации, рассказал о причинах этого.

В вирусном видео, которое сейчас собрало более 2,3 миллиона просмотров, капитан Стив рассказал своим подписчикам историю, которая берет свое начало еще в 1950-х годах.

Он отметил, что 70 лет назад некоторые самолеты строили с привычными всем квадратными окнами. Однако быстро выяснилось, что форма, пригодная для домов, категорически не годится для самолетов.

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Высокая скорость, с которой начали летать авиалайнеры в то время, а также существенные перепады давления из-за значительной высоты полета, означали значительно большие нагрузки на конструкцию окон, что привело к трагическим последствиям. Углы квадратных окон оказались слабым местом.

"Они потеряли несколько самолетов в воздухе. Самолеты буквально распались, потому что в квадратных окнах появлялись небольшие трещины прямо на краях, и если достаточно этих тоненьких трещин образовалось из-за нагрузки на планер от давления, планер фактически распадался на части", - пояснил "Капитан Стив".

Эти трагедии заставили авиаконструкторов переосмыслить подходы к проектированию окон в самолетах. В конце концов выяснилось, что круглые окна не создают тех проблем, которые возникают у квадратных окон.

"Они более прочные и не трескаются, и с тех пор у нас никогда не было проблем", - сказал ветеран авиации.

Другие интересные факты о гражданской авиации

Как писал УНИАН, опытная немецкая стюардесса назвала три вещи, которые ни за что нельзя делать в самолете. К сожалению, эти вещи не являются настолько очевидными для рядовых пассажиров, какими они являются для опытных авиаторов.

Другая бортпроводница рассказала, почему пассажирам самолетов стоит уделять должное внимание выбору одежды. Она предупредила, что никогда не стоит путешествовать самолетом в шортах или короткой юбке.

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