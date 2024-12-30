'Колыбель Андалусии': назван город в Испании, славящийся потрясающими пейзажами

В Касаресе проживают всего около 8000 человек.

В Испании есть множество красивых городов, которые популярны среди туристов. Тем не менее существуют и места, которые способны поразить своей красотой, но остаются в тени более известных направлений. Одним из них является небольшой городок Касарес, пишет Express.

В издании поделились, что этот город расположен в Андалусии. Также журналисты подчеркнули, что совсем недавно туристический портал Noradoa признал его самым красивым населенным пунктом в регионе.

Отмечается, что в Касаресе проживают около 8000 человек. Этот город называют "колыбелью Андалусии" и он расположен на склоне холма с узкими извилистыми улочками.

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В издании рассказали, что туристы могут посетить замок Касарес, который был построен в 1200-х годах. Его использовали для защиты правившего тогда королевства Насридов.

Кроме того, туристам понравится церковь Иглесия-де-ла-Энкарнасьон, которая имеет историческое значение, подчеркнули в издании. Здание было построено в XVII веке и имеет прекрасную колокольню в стиле мудехар.

Любители спокойного отдыха оценят Баньос-де-ла-Эдионда - римский курорт, известный своими сернистыми водами, которые, как полагается, обладают целебными свойствами, добавили в издании. Посещение этого места в долине реки Манильва бесплатно, но курортный сезон с июня по сентябрь требуется предварительное бронирование.

Последние новости туризма

Ранее УНИАН сообщал о красивой деревне в Испании с достопримечательностями. Она называется Ольете и находится всего в нескольких часах езды от Барселоны.

Кроме того, два города в Германии и Словении будут культурными столицами Европы 2025. Словенский Нова-Горица и немецкий Хемниц готовятся перенимать этот почетный титул.

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