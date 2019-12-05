"Ибица" названо словом года в Австрии

Тайные записи с бывшим вице-канцлером Штрахе с этого испанского острова повлекли развал австрийского правительства и перевыборы.

Словом 2019 года в Австрии стало "Ибица". Именно на этом испанском острове тайно записали бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе – обнародованные кадры развалили австрийское правительство и повлекли перевыборы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vienna.at.

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Слово года в Австрии выбирают с 1999 года. Его определяет "Общество австрийского немецкого языка" совместно с агентством APA, также свой голос отдают обычные австрийцы.

В этом году 7500 человек приняли участие в голосовании и чуть менее две тысячи человек проголосовали за слово "Ибица".

"В свете политических событий, которые повлекло видео с Ибицы, это очень удачное слово года, географическое название которого предоставляет политическим событиям особое значение для общественной жизни в Австрии", – отметили в жюри.

Второе место заняло словосочетание "Облава на пельмени". Полиция Вены в этом году проводила регулярные обыски в частных квартирах, где нелегально изготавливали пельмени на продажу.

Антисловосочетанием стало "Пьяная история" – его употреблял экс-вице-канцлер Штрахе, чтобы оправдать свое поведение после появления скандального видео с Ибицы.

Напомним, "Ибица-гейт" в мае сверг правительство Себастиана Курца и закончился отставкой лидера ультраправых Штрахе. Обнародованные видеозаписи демонстрировали, как Штрахе договаривался с якобы племянницей российского олигарха о сотрудничестве, обещая ей государственные контракты в обмен на поддержку партии.

Как сообщал УНИАН, Оксфордский словарь назвал слово 2019 года. Им стало - climate emergency (чрезвычайная климатическая ситуация).