Горное село Папинго расположено прямо в национальном парке Викос-Аоос.

Красивое горное село в Греции находится прямо рядом с тем, что часто называют "самым глубоким ущельем" Европы.

Это село называется Папинго и находится в северо-западном регионе материковой Греции. В нем проживает чуть более 220 человек. Как пишет Express, живописное место на самом деле состоит из двух деревень: Мегало Папинго и Микро Папинго.

По дороге в село туристы могут увидеть монастырь Агиа Параскеви в византийском стиле, который датируется 18 веком.

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Особую атмосферу Папинго создают его мощеные улицы, величественные особняки, красивые фонтаны и старые византийские церкви, основанные на традиционной местной архитектуре.

Но самая главна достопримечательность села не в архитектуре, а в его расположении. Оно находится в национальном парке Викос-Аоос возле ущелья Викос - самого глубокого в Греции, если не в Европе.

Викос занесен в Книгу рекордов Гиннесса как ущелье с "самой большой глубиной относительно своей ширины". Ущелье находится между горами Пинд, на южных склонах горы Тимфе. Его длина составляет 32 км, ширина - 2,5 км, а глубина - до 1,35 км.

Оно привлекает множество туристов и альпинистов со всего мира, окруженное лиственными лесами и увенчанное заснеженной горой.

Еще одной достопримечательностью ландшафта является ряд скальных бассейнов, известных как Колимбетрес (купель для крещения) или Овирес Роговоса, которые были образованы в известняке ручьем, стекающим с горы Тимфе.

Туристы, желающие посетить Папинго могут долететь на самолете до аэропорта поблизости, а далше рекомендуется арендовать машину, чтобы добраться до села. Однако на территории самого села постоялых дворов нет, но они есть в соседнем селе.

Другие туристические новости

Власти Греции, которые ранее решили ввести сбор в размере 20 евро для круизных туристов за посещение популярных островов Санторини и Миконос, заявили о новых мерах, направленных на противодействие чрезмерному туризму и решение жилищного кризиса в стране.

Греческие власти анонсировали запрет на выдачу новых лицензий на краткосрочную аренду жилья в трех районах в центре Афин, который будет действовать как минимум год, начиная с 1 января 2025 года.

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