Далеко не все популярные среди туристов средиземноморские страны сейчас являются полностью безопасными для посещения.

Недавнее исследование Global Rescue's Winter 2024 Traveler Sentiment and Safety Survey показало, что на данный момент гражданские беспорядки и терроризм являются самыми большими страхами туристов во время поездок по миру.

Средиземноморский регион является излюбленным местом отдыха для путешественников со всего мира, однако в последнее время в некоторых его странах ситуация с безопасностью продолжает ухудшаться. Например, несколько итальянских островов охвачены миграционным кризисом, мелкая преступность растет в Испании и Южной Франции, а Ближний Восток, который обрамляет восточную часть Средиземного моря, охвачен конфликтом.

Издание Travel Off Path определило четыре страны Средиземноморья с самым низким уровнем риска, где туристы могут надеяться на беззаботный отдых, основываясь на актуальных рекомендациях по бещопасности от Госдепартамента США.

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1. Мальта. Крошечная страна-архипелаг к югу от криминальной итальянской Сицилии славится невероятно высокой концентрацией исторических церквей в стиле барокко и древних цитаделей, километрами песчаных пляжей и оживленными курортными городками. И повсюду на Мальте опасения туристов по поводу безопасности являются минимальными. Во многом пособствует этому тот факт, что это очень маленькая страна, и преступников тут не так много мест, где можно спрятаться.

Нельзя сказать, что преступности в стране не существует совсем, однако насильственные преступления на Мальте чрезвычайно редки. Определенно не следует оставлять свои вещи без присмотра на пляже, особенно в людных местах. Тем не менее, на мальтийских островах нет ни одного очага преступности, а это значит, что туристы здесь могут отдохнуть от постоянного пребывания в состоянии повышенной готовности.

2. Кипр. Риски для туристов на этом вечно теплом средиземноморском острове ниже, чем в любом другом популярном месте Южной Европы. Речь идет о чрезвычайно низком уровне преступлений с применением огнестрельного оружия и ножей, незначительном уровне карманных краж в курортных городах и региональной стабильности.

Несмотря на многолетний спор Турции и Кипра за северную часть острова, на данный момент ситуация там стабильна и безопасна для туристов.

3. Хорватия. Так называемая "Славянская Италия" намного безопаснее, чем настоящая Италии – это одна из немногих стран Южной Европы, наряду з Кипром, находящихся на уровне 1 в плане безопасности, по данным властей США.

Хорватия не является привычной целью для радикалов или террористических организаций. В отличие от крупных западных стран, таких как Франция или Испания, межобщинное насилие и этническая напряженность здесь невелики, поскольку демографический состав страны почти однороден, а преступность в значительной степени находится под контролем. Тем не менее, в популярных туристических точках, таких как Дубровник или Сплит, все же стоит внимательно смотреть за своими кошельками и личными вещами, особенно после наступления темноты.

Хорватия прошла путь от раздираемой войной страны в 1990-е годы до одной из самых стабильных демократий Европы. Это также туристическое направление мирового класса, наиболее известное своими каменными средневековыми далматинскими городами и бирюзовым побережьем.

4. Черногория. Ближайший южный сосед Хорватии во многом является продолжением первой: они обе когда-то принадлежали одной и той же стране – Югославии, они говорят на разных диалектах одного языка и имеют родственную культуру. Как и в Хорватии, в Черногории также есть кусочек Далмации с историческими цитаделями, галечными пляжами и кристально чистой водой, а черногорский Котор по красоте вполне может посоперничать с хорватским Дубровником. Черногория также отлично подходит для активного отдыха на природе с ее горными вершинами и озерами.

Впрочем, полностью бдительность терять в Черногории не стоит – даже в самых безопасных странах возможны неприятные криминальные инциденты.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали самые безопасные для туристов страны Латинской Америки, которые можно смело посещать в этом году. Среди них такие живописные направления, как Чили, Мексика и Перу.

Также был обнародован список из десяти самых безопасных городов Европы для посещения в 2024 году. В первую тройку попали Лиссабон (Португалия), Вена (Австрия) и Дублин (Ирландия).

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