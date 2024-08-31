Эти вредители крупнее, и подвижнее других видов, к тому же они могут летать на гораздо большие расстояния.

Испанские курорты захватили полчища летающих тараканов, настолько огромных, что они теперь составляют даже большую проблему, чем их традиционные родственники.

"Новые" и "устрашающие" тараканы, которые могут достигать десяти сантиметров в длину, были замечены во многих регионах Испании, включая курорты Андалусии, Астурии и Мурсии. Эти вредители крупнее, и подвижнее других видов, к тому же они могут летать на гораздо большие расстояния, пишет Mirror.

Эксперты опасаются, что это позволит им распространиться гораздо дальше и их будет сложнее уничтожить. К тому же специалисты предупредили, что традиционные инсектициды гораздо менее эффективны потив них. "Использование традиционных инсектицидов, похоже, не оказывает существенного влияния на этот вид, что еще больше усложняет его искоренение", - сказал один из специалистов.

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Поскольку тараканы продолжают распространяться, возникают опасения, что они могут повлиять не только на сельское хозяйство, но и на общественное здравоохранение из-за способности переносить болезни и загрязнять продукты питания. Власти призвали людей сообщать о любых случаях появления этого насекомого и помогать в его истреблении и профилактике.

Испанские курорты: новости

Приезжая в Испанию туристы стремятся как можно больше окунуться в местную культуру и гастрономию, однако при этом совершают немало типичных ошибок. Так, жительница Мадрида с ником Delde116 предупредила гостей города в одном из обсуждений на Reddit, что им ни за что не стоит покупать сангрию в Испании. "Не пейте Sangría. Это британское изобретение, и все туристы на него клюют, вам нужен Tinto de Verano (это оригинал, а не смесь сока)", – написала она.

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