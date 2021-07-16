Немецкое МВД одобрило беспрепятственный въезд для граждан Украины с 18 июля.

Вслед за Хорватией, которая упростила въезд граждан Украины, похожее решение приняла и Германия, отменив обязательное требование о вакцинации украинцев.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел ФРГ.

На сайте ведомства опубликовали обновленный список стран, резидентам которых разрешен беспрепятственный въезд в страну.

В случае Украины это правило вступает в силу с 18 июля. Для этого необходимо предоставить один из трех документов:

отрицательный результат теста на коронавирус;

документ о завершении курса вакцинации одной из утвержденных в ЕС вакцин;

свидетельство о том, что въезжающий переболел коронавирусом - положительный результат ПЦР-теста, сделанный не раньше, чем за 28 дней, и не позже, чем за 6 месяцев, до въезда.

Это стало возможным после того, как накануне Европейский союз включил Украину в список "зеленых" стран по эпидемической ситуации.

Граждане стран, которые не входят в список МВД, смогут посещать Германию только получив все необходимые прививки от коронавируса или если смогут доказать уважительную причину своей поездки.

Напомним, что несколько недель назад полностью вакцинированным людям разрешили въезжать в Германию с целью посещения друзей, знакомых и родственников, а также с туристической целью

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Автор: Станислав Кожемякин