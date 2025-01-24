В городе есть восемь небольших пляжей и бухт.

В солнечной Испании нет недостатка в выборе мест для посещения и проведения отпуска. Однако если вы хотите насладиться прекрасными пляжами, но не любите огромных толп туристов, при этом не желаете далеко удаляться от цивилизации, то маленький исторический город на побережье Коста-Брава может удовлетворить все ваши запросы.

Как пишет Mirror, приморский городок Бегур (или Багур) находится всего в часе езды от Барселоны, однако нетронут массовым туризмом. В то же время это любимое место отдыха для самих жителей мегаполиса.

Муниципалитет состоит из нескольких холмов, известных как горный массив Бегур, но также находится на побережье, предлагая посетителям потрясающий и разнообразный ландшафт.

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В городе есть восемь небольших пляжей и бухт, омываемых водами Средиземного моря. Для того, чтобы успеть посетить все бухты за время отпуска, ркомендуется арендовать автомобиль.

В самом городе также есть что посмотреть. Там находится средневековый замок и башни 16 века, построенные местными жителями для защиты от нападений во времена, когда пираты все еще плавали по морям. Готическая церковь, посвященная Святому Петру, Культурный центр и Старая школа также предлагают заглянуть в разнообразную историю города.

На улицах Бегура есть множество ресторанов, где подают местные деликатесы, а также бутик-отели, где можно остановиться на более длительный срок. Барселона также находится достаточно близко, чтобы отправиться туда, если тишина и покой станут слишком тягостными.

Испания - новости туризма

Ранее сообщалось, что французский железнодорожный оператор Ouigo в середине января 2025 года запустил "супердешевые" рейсы из испанской столицы Мадрида в три города внутри страны.

Также сообщалось, что лоукостер Ryanair отменяет часть летних рейсов в Испанию. В целом, авиаперевозчик планирует сократить пропускную способность на 12 маршрутах на 18% и отменить около 800 тысяч пассажирских мест по сравнению с прошлым летом.

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