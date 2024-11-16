Такой город разделяют на две части.

Невероятно красивый испанский городок Торрокс является идеальным местом для туристов зимой. Он известен своими живописными пляжами и средиземноморской атмосферой, а также был признан местностью с лучшим климатом в Европе. Об этом говорится в исследовании, которое провела компания по прогнозированию погоды MeteoGroup, передает Express.

Известно, что город омывается морем на юге, а горы находятся на севере. Среднегодовая температура воздуха составляет 18 градусов тепла, поэтому Торрокс получает солнечный свет почти 300 дней в году.

Отмечается, что Торрокс разделен на две основные части:

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Торрокс Коста вдоль побережья;

Торрокс Пуэбло в глубине острова, который расположен в предгорьях гор Сьерра-де-Альмихара.

Торрокс Коста является прибрежной зоной Торрокса, которая популярна своими длинными песчаными пляжами и ухоженной набережной, вдоль которой находятся рестораны, магазины и кафе.

В Express подчеркнули, что город имеет богатую мавританскую и испанскую историю, которая отражается в его архитектуре и планировании. Среди достопримечательностей есть:

церковь Нуэстра-Сеньора-де-ла-Энкарнасьон,

культурный центр, расположенный в историческом особняке Каса-де-ла-Ойя.

В то же время в Торрокс-Пуэбло организуют фестивали, такие как Ферия-де-Торрокс и Фестиваль Мигелина, где местные жители и гости празднуют с музыкой, танцами и традиционной андалузской едой.

"В декабре проходит Фестиваль мигас - популярное событие, посвященное традиционному блюду из панировочных сухарей, чеснока и оливкового масла, которое подают с вином и колбасами, чтобы посетители могли насладиться им", - добавили в издании.

В свою очередь туристы поделились своими впечатлениями на Tripadvisor об этом замечательном городе.

"Мы обожаем набережную, такое многообразие культур и кафе. Несколько сказочных семейных пляжей и замечательный рынок по понедельникам. Нам так понравилось, что мы купили недвижимость в Торроксе", - написал один из пользователей.

Второй человек отметил:

"Замечательная ровная набережная, очень доступная для людей с ограниченными возможностями в инвалидных колясках или с трудностями при ходьбе. Много скамеек, где можно посидеть и посмотреть, как проходит жизнь. Много ресторанов, по разумным ценам. Замечательный вид на море, а если повернуться спиной к морю, то открывается вид на горы".

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