Также этот город имеет одну из старейших рождественских ярмарок Германии.

Этот город называют второй Флоренцией, ведь он имеет роскошную архитектуру, живописный берег реки и одни из лучших музеев Европы, однако имеет гораздо меньшее количество туристов, пишет Express.

Речь идет о городе Дрезден в Германии, который известен своей барочной архитектурой. Особенностью Дрездена является то, что на него повлияли разные стили, в частности историзм, модернизм и постмодернизм.

Однако значительная часть города была разрушена во время Второй мировой войны, поэтому многие памятники имеют старый вид из-за окисления песчаника. В то же время Дрезден имеет три самых красивых здания, а именно дворец Цвингер, Саксонскую государственную оперу и церковь Богоматери.

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В издании отметили, что Цвингер является самой известной архитектурной достопримечательностью Дрездена. Он был построен в 1709 году как оранжерея и сад. Сейчас в здании хранятся части Дрезденской государственной художественной коллекции, а также оно находится в двух минутах ходьбы от Саксонской государственной оперы.

"Насыщенный культурой город также известен своей музыкой. Международные фестивали и феерические театральные и танцевальные постановки, проходящие здесь круглый год, никогда не надоедают", - добавляют в Express.

Также во время праздничного сезона открывается одна из старейших рождественских ярмарок Германии, а именно Штрицельмаркт, которая существует с 1434 года.

"Его историческое колесо обозрения переносит посетителей в прошлое, одновременно освещая блестящие домики, расположенные по периметру красивого рынка", - подчеркивают в издании.

Отмечается, что Дрезден является не только домом для выдающейся архитектуры, но и одним из самых зеленых городов Европы, ведь 62% его территории - это зеленые зоны и леса. Кроме того, в городе есть четыре природных заповедника, десять ландшафтов, 138 памятников природы и другие.

В частности известен именно парк Гроссер Гартен, который находится в самом центре Дрездена. Там также есть зоопарк, сцена под открытым небом и озеро для лодок, благодаря чему это место становится прекрасным для прогулок.

Другие новости туризма

Ранее стало известно о месте в Италии, где любят отдыхать всемирно известные звезды. Речь идет об озере Комо, которое манит туристов своей живописной красотой и необычными сувенирами.

Также был назван город в Испании, который станет идеальным для отдыха в зимний период. Речь идет о городке Торрокс, где средняя температура воздуха составляет 18 градусов тепла, ведь он получает солнечный свет почти 300 дней в году.

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