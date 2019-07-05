Акрополь в Греции закрыли для туристов из-за сильной жары

Температура воздуха в греческой столице, как ожидается, превысит 40 градусов.

Самая известная археологическая достопримечательность Греции, афинский Акрополь, закрыт для посетителей на четыре часа в связи с сильной жарой. Читайте такжеГреция расширяет условия получения "золотых виз"

Об этом сообщает Bloomberg. В Управлении древностей Греции заявили, что Акрополь будет закрытым для посетителей в четверг, 4 июля с 13.00 до 17.00.

Также ограничения на вход могут оставаться, если температура в Афинах поднимется выше 36 градусов Цельсия с реальным ощущением около 40 градусов.