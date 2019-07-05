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Акрополь в Греции закрыли для туристов из-за сильной жары

17:42, 05 июля 2019
Новости туризма
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В Греции ограничили вход в Акрополь из-за сильной жары / Маргарита Андреева

Самая известная археологическая достопримечательность Греции, афинский Акрополь, закрыт для посетителей на четыре часа в связи с сильной жарой.

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Об этом сообщает Bloomberg. В Управлении древностей Греции заявили, что Акрополь будет закрытым для посетителей в четверг, 4 июля с 13.00 до 17.00.

Также ограничения на вход могут оставаться, если температура в Афинах поднимется выше 36 градусов Цельсия с реальным ощущением около 40 градусов.

Как сообщал УНИАН, ранее Европу накрыла аномальная жара. От рекордно высоких температур воздуха умерли четыре человека во Франции, а также по два - в Испании и Италии.

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Теги: #Греция#жара#Афины#туристы