Акрополь в Греции закрыли для туристов из-за сильной жары
17:42, 05 июля 2019Новости туризма
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Температура воздуха в греческой столице, как ожидается, превысит 40 градусов.
В Греции ограничили вход в Акрополь из-за сильной жары / Маргарита Андреева
Самая известная археологическая достопримечательность Греции, афинский Акрополь, закрыт для посетителей на четыре часа в связи с сильной жарой.
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Об этом сообщает Bloomberg. В Управлении древностей Греции заявили, что Акрополь будет закрытым для посетителей в четверг, 4 июля с 13.00 до 17.00.
Также ограничения на вход могут оставаться, если температура в Афинах поднимется выше 36 градусов Цельсия с реальным ощущением около 40 градусов.
Как сообщал УНИАН, ранее Европу накрыла аномальная жара. От рекордно высоких температур воздуха умерли четыре человека во Франции, а также по два - в Испании и Италии.
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